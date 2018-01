La Banda del Toro gritó bicampeón en Varese

Se desarrolló este fin de semana la edición número 20 del Seven Playero que el Club Pueyrredon de Mar del Plata organiza en las playas de Bahía Varese. Allí, ante un buen marco de público y un clima soleado, el equipo La Banda del Toro, con mayoría de jugadores del Club Campo de Pato de Balcarce, se coronó campeón por segundo año consecutivo, al vencer en la Final de la Copa de Oro a Biguá (otro múltiple campeón de las arenas en la Costa Atlántica), por 17 a 12.

En la Copa de Bronce el ganador fue "Clandestinos Junior", con mayoría de jugadores de Comercial y Los 50 de Tandil, que en la final vencieron a Berazategui (que contó con la participación de Martín Perego, campeón mundial con los Pumpas, El Seleccionado de Rugby Inclusivo), con un score final de 31 a 7.

En la Copa de Plata hubo finalistas de la URBA, porque a primer turno Vicentinos derrotó 22 a 5 a Pueyrredon, en tato que San Luis había derrotado a Berazategui por 15 a 10 en muerte súbita.

En la Final, el equipo de La Plata (que supo ser campeón en 2016), ganó 14 a 10 y se llevó al menos la de Plata.

En la primera Semi de Oro hubo un partidazo entre Biguá y Los Pollos Hermanos d Tres Arroyos, con cambios de marcador hasta en la jugada final, en donde parecía que los de Cazadores se llevaban el encuentro, pero apareció Alejo Álvarez con el try y Hernán Ebrett con la conversión y los de Las Dalias ganaron por un ajustado 21 a 19.

En la otra Semi La Banda del Toro se hizo fuerte ante Unión del Sur y lo derrotó 19 a 5, con buenas actuaciones de Patricio Canto y Santiago Gilligan. En CUDS no alcanzó lo hecho por el histórico Emiliano Mulieri, ex jugador del Seleccionado de Italia.

El plato fuerte encontró a dos equipos acostumbrados a jugar y ganar finales (Biguá fue campeón en Varese, Miramar y Pinamar y La Banda del Toro hace una semana se había quedado con el certamen de Claromecó) y dieron lucha hasta el final.

Los marplatenses comenzaron mejor, con un penal rápido de Hernán Ebrett llegaron al try y la conversión del jugador del Seleccionado de Seven de Mar del Plata, inclinó la balanza para el equipo blanco, rojo y azul.

Los de blanco y verde, con mayoría de chicos surgidos en Campo de Pato y con actualidad en Liceo Naval de la URBA, llegaron al descuento con Patricio Carman (con varias concentraciones en Pumas Seven), pero Biguá se fue al frente en la primera parte por 7 a 5.

En el complemento un try del "Mago" Gilligan (ex Seleccionado Juvenil de Mar del plata, hoy en Pumitas), hizo que el partido se diera vuelta 12 a 7. Sobre el final del partido otra vez apareció Ebrett y con su segundo try en la cuenta, igualaba el cotejo con un par de minutos por jugar.

La última jugada entregó el nerviosismo de no saber quien se quedaría con la copa, allí la astucia de Gilligan le entregó el try a Tomás Vismara, uno de los que sí juega en Campo de Pato y que se dio el gusto de sellar la victoria de su equipo.

La Banda del Toro fue campeón otra vez en Varese, con un grupo de amigos que no se ve mucho durante el año pero que en el verano se quedó con dos títulos. El año próximo irán por el tercero.