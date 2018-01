Alem: de la fama por la nocturnidad a una calle que busca una nueva identidad

Transcurre otro verano en el que la fisonomía de la mítica calle Alem vuelve a mostrar algo muy distante a lo que ocurría en el lugar por aquellos años finales del siglo pasado y los primeros del actual. Tras décadas de noches con amplia convocatoria, incontables bares repletos de jóvenes y cientos de quejas vecinales, la dirigencia política intervino en la zona y luego de nuevas reglamentaciones cambió definitivamente su realidad.

La historia es conocida, pero 0223 quiso saber qué opinan en la actualidad algunos de los comerciantes que trabajan desde hace largo tiempo en una de las principales arterias de tránsito de Playa Grande. Con consultas sobre el ritmo de la actual temporada y la influencia de la actividad en el centro comercial tras el traspaso de la nocturnidad, este medio se encontró con opiniones dispares.

Para Omar, propietario de la panadería Pandy que está en la zona desde hace más de 20 años, el último fin de semana fue bueno, “como debía ser ya que fue el fin de semana más importante de la temporada”. Según el panadero, las expectativas eran bastante malas: “Se puede decir que la temporada está en 7 puntos”. “Necesitamos políticas turísticas pero acá los gobernantes son ineficaces y muchos comerciantes echan a los turistas”, analizó a continuación.

Con respecto a la nocturnidad que acaparaba Alem en otra época, Omar se puso del lado de los vecinos y admitió: “Antes la gente de la zona se sentía agraviada, pero después del cambio no supimos volver a tener una calle con presencia”.

Susana es la comerciante que tiene el kiosko de diarios y revistas en la esquina de Alem y Quintana desde hace 32 años. Vivió todas las etapas del sector y habla con experiencia: “Este es un turismo de fin de semana y como desde hace algunos años, no es una gran temporada”. En esa línea, la mujer se lamentó por lo que sucede en su rubro: “La venta viene cayendo no sólo aquí sino en todo el mundo, la lectura está cayendo, hay otras formas de informarse”, entendió.

En relación al cambio que se dio en la nocturnidad, Susana comentó: “Antes Alem era famosa, venía todo el mundo. Era como tener en un lugar todo lo que está hoy en Playa Grande y en Güemes pero en 4 o 5 cuadras, era mucho mejor que ahora”, consideró.

Otro de los locales que está en Alem desde hace muchos años es Sacoa. Para Lourdes y Bianca, dos de las trabajadores del lugar desde hace algunos años, la temporada es “es medida, pero hay movimiento, sobre todo de noche o los días nublados que viene más gente”. Según detallaron, en promedio en ese local la gente gasta $300 en entretenimiento para los más chicos.

El hotel Marino tiene 57 años en la calle Alem y es uno de los primeros en establecerse en la zona. Jean, encargado del lugar, asegura que la temporada es “bastante buena, viene bien y aquí trabajamos con muy buenas reservas”. El trabajador reconoció que hay diferencias marcadas en el movimiento que se da de lunes a viernes y los fines de semana. “El promedio de estadía ha bajado a 3 o 4 días y antes era de 10 a 15”, reconoció.

Con respecto al traslado de los bares y boliches, Jean consideró la decisión como “un cambio excelente, hemos sacado toda esa mugre, la zona mejoró un %1000”, sentenció.

Para Brenda, en tanto, encargada de la confitería Via Appia, la temporada “viene muy floja, el único fin de semana que se trabajó fue este último”. La mujer sostuvo que la gente no gasta mucho dinero, “vienen 6 y comen una pizza. Estamos enojados, le ponemos onda e incluso se contrata más personal para la temporada y viene sólo una mesa, así no va”, analizó.

En relación a la época de Alem con bares y boliches, Brenda señaló: “Antes se trabajaba mucho más, teníamos el doble de personal y estábamos más horas abiertos”.

Por último 0223 visitó la parrilla Huija, que vive su temporada número 15 en la esquina de Alem y Peña. María, encargada del restaurante dijo que las vacaciones arrancaron muy tranquilas pero que el movimiento se vio el último fin de semana ya que los partidos de fútbol trajeron mucha gente. “La temporada es de mala a regular”, señaló y dijo que en promedio una familia tipo en ese lugar come por $800. “Antes era mucho mejor”, sostuvo María en relación a la nocturnidad de la calle: “Había más movimiento y se trabajaba más”.