La Ley de Responsabilidad Fiscal es extorsiva

El Concejo Deliberante aprobó la adhesión de la Municipalidad de General Pueyrredon a la ley de Responsabilidad Fiscal, impulsada desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La ley de Responsabilidad Fiscal es una ley cuyo fondo es la restricción de la autonomía de los municipios y la limitación de los intendentes en el ejercicio de sus funciones, en primer lugar porque al firmar esta ley hay una sesión de autonomía de los municipios hacia la Provincia de Buenos Aires, donde un gobernador o una gobernadora de turno dice que si no haces las cosas como ellos dicen no te van a mandar el dinero que necesitás.

Además, con esta actitud, la ley intenta reemplazar un organismo de la Constitución como es el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que ya nos audita y que además, cuando tiene elementos suficientes, sanciona económicamente y además puede denunciar en la Justicia si es necesario.

Esta es también una ley extorsiva para los municipios, porque no viene acompañada de un aumento de la coparticipación provincial de impuestos, y la mayoría de los municipios depende de esa ayuda para poder hacer frente a sus obligaciones mensualmente ya que los municipios están con déficit y no pueden sacar la cabeza de las deudas que tienen, plantear una ley como esta es un callejón sin salida para muchos intendentes que necesitan pagar salarios y en esa ecuación el que pierde es el municipio y por ende la ciudad.

Por otro lado, se cambia la presunción y es una ley que pone a los intendentes en un lugar de sospecha y por ende les reclama una serie de medidas que los ajusta económicamente, en la que, por ejemplo, no se podrían brindar nuevos servicios si el municipio quisiera, y eso aleja la gestión de gobierno local de las necesidades de la ciudad. Y si la municipalidad tiene un ingreso de dinero importante, ya sea por el pago de una deuda o por la venta de un activo, no lo podría usar porque no se le permite incrementar los gastos.

Cuando uno ve el tratamiento que se le ha dado a la Ley de Responsabilidad Fiscal solo se entiende en la urgencia que tiene el intendente en que se apruebe para pedir ayuda para pagar los sueldos y podemos decir que no hay mucha libertad a la hora de adherir o no bajo estas circunstancias.