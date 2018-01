Javier Calamaro: "Me parece mal lo que dijo Arroyo, pero peor es robar fondos públicos"

Javier Calamaro llegó a Mar del Plata para brindar un show íntimo en Teatriz el martes por la noche, pero no quedó ajeno a la polémica generada en torno a las declaraciones del intendente Carlos Arroyo sobre enviar una "chica bonita" para convencer a empresarios de que inviertan en Mar del Plata. "No me parece bien lo que dijo, pero me paree peor robar fondos públicos", disparó el músico.

En una entrevista con 0223, señaló que prefiere no opinar de política nacional ante los periodistas. "Yo hago canciones, lo mío se traduce en arte, no en declaraciones", aclaró Calamaro. Sin embargo, él mismo continuó: "¿Querés que te diga si me parece bien que un tipo públicamente haga el planteo de para traer inversores mandar chicas bonitas? No, no me parece bien. Peor me parece robar de los fondos públicos y es algo que se hace sistemáticamente desde 1930 en este país, o cosas peores. Eso va dejando una marca que quienes sentimos tener cierto compromiso con la verdad no podemos eludir", explicó.

El músico también se refirió al espectáculo que brindó el martes por la noche en un escenario íntimo. "Antiguamente donde está el Teatriz tocó Piazzolla, parece un escenario como el Opera de Buenos aires. El teatro es lindísimo, el escenario perfecto, el barman excelente como si fuese un café concert. En Buenos Aires los lugares más lindos para tocar son así. Ayer hice un show íntimo donde repasé toda mi carrera”, contó.

Calamaro destacó que atraviesa un gran momento personal, con una gira en la que presenta su último disco, con varios destinos programados.

“Apunto mi música a buenas canciones, busco hacer buenas canciones. Le compuse tres canciones de amor a mi mujer, a la decadencia del mundo occidental, a la falta de valores, al vértigo de la información que padecemos", dijo el artista, quien calificó a las redes sociales como un símbolo de "decadencia, a la falta de identidad personal.

“Es un mundo ficticio donde la gente quiere ser un émulo de sí mismo. También tiene su lado positivo, su utilidad, pero le apunto a eso”, concluyó.