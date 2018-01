Paro de ATE este jueves con volanteada en la rambla y asamblea en el Auditorium

En la ciudad de Azul, Macri, el ministro Aguad y el intendente local por Cambiemos anunciaron el cierre de la fábrica de explosivos de fabricaciones militares Fanazul, de manera abrupta con consecuencias para 268 trabajadores que quedaron despedidos. En La Plata, al menos 190 trabajadores de la Dirección Provincial de Escuelas se enteraron por correo electrónico que sus contratos no iban a ser renovados y arrancaron el año como los nuevos desocupados de la Argentina. En Radio Nacional, el director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, aceleró el plan de ajuste y dejó a 400 personas sin trabajo en todo el país. Dijo que no eran despidos, simplemente no renovaciones de contratos.

Situación en Radio Nacional: no hubo despidos. 16 contratos eventuales vencidos al 31 de diciembre no fueron renovados. — Medios y Contenidos (@SFMyC) January 2, 2018

A esa lista se suma otra. Este martes también se conoció una nómina de 130 desvinculaciones dentro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria, encabezado por Luis Miguel Etchevehere.

De este modo, por tercera vez consecutiva, la administración del presidente comenzó los primeros días del año con despidos de empleados públicos en distintas reparticiones del Estado. Y la sucesión de malas noticias desembocaron en un paro nacional para el jueves, dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En diálogo con 0223, Claudia Rey confirmó que la medida de fuerza incluirá primero, una volanteada sobre la rambla marplatense y posteriormente, una asamblea en el teatro Auditorium, ambas actividades pautadas en horas de la mañana.

“No se les renovó contrato a personas que trabajaban hace cinco o seis años. El Estado es un fiel reflejo de lo que sucede en el sector privado”, consideró la dirigente sindical en la previa de la primera medida de fuerza del año.