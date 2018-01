Vendía motos, mochilas y más por Facebook: la acusan de estafadora

Daiana Beltrán vio una publicación por Facebook que le pareció una gran oportunidad: una moto Honda Dax 70, que podía tener por 3 mil pesos y luego cuotas hasta completar los 15.000. Contactó a la vendedora, fue hasta su departamento y concretó la operación. La moto no apareció y Natalia, la vendedora, comenzó a pedirle más plata para completar los trámites. Sin la moto, ni los papeles, resolvió presentar una denuncia por estafa en la comisaría novena y luego se enteró que no era el único caso. Natalia ya había protagonizado un hecho similar con una mujer que le compró mochilas y también parecido con un hombre que le señó un departamento.

Este martes por la mañana un grupo de personas presuntas víctimas de Natalia se hizo presente en la puerta del edificio de Colón al 1300 para reclamar respuestas.

“Yo tomé la oportunidad porque no tenía los recursos para poner toda la plata junta. La moto no apareció nunca, la plata tampoco. Ahora ella me amenaza de muerte, que hasta que no me vea bajo tierra no va a parar”, cuenta Daiana a 0223.

Jessica Albornoz es otra de las presuntas víctimas. “A mí me contactó ella por Facebook, porque yo había pedido referencias a un mayorista. Vine con mi marido hasta este departamento y me atendió el marido. Ella llegó después. Me mostró unas mochilas que era lo que yo quería comprar y me dijo que trabajaba con la mitad como seña. Y me dijo que iba a recibir otros modelos”, relató la mujer.

Luego de la primera transacción, Natalia se contactó con Jessica para decirle que tenía otros modelos. Le mandó fotos para que elija y pocas horas después fue hasta la casa de su cliente. “Me dio un pagaré trucho de dos mil pesos y yo le di la plata”, explicó.

Las dos clientas aseguran que la mujer utiliza distintos alias en las redes sociales, pero que su verdadero nombre es Natalia Benavídez. También señalaron que cuando comenzaron a publicar fotos aparecieron muchas presuntas víctimas de esta mujer. “Hubo un hombre que le dio 18.000 pesos para comprarle un departamento, pero no quiere aparecer”, contaron las dos mujeres.