Quiero la foto, una lilita en contra y ¿qué dijo?

La foto robada

Este lunes por la noche, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Carlos Arroyo volvieron a verse las caras en la cena de Fundami del Hotel Costa Galana. Desde temprano, muchos funcionarios comenzaron a preguntarse si era cierta la presencia de la mandataria provincial en el lugar.

Los organizadores dispusieron que la máxima autoridad provincial y la máxima autoridad municipal compartieran la misma mesa, aunque la relación personal entre ambos no sea la mejor.

A la cabecera se sentó Mirtha Legrand, madrina de Fundami. A su derecha, estaban Vidal y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. A su izquierda, María del Carmen Álvarez Argüelles y Arroyo, quien llegó acompañado de la subsecretaria de Educación Susana Rivero.

El intendente llegó primero. Pocos minutos después, la gobernadora arribó al lujoso hotel y se sentó en su lugar, con apenas un gesto de cortesía al intendente. Arroyo, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad: se paró de su silla y saludó con un beso a Vidal. En ese momento los flashes de la prensa municipal estallaron para captar la imagen buscada. Y luego la difundieron desde la cuenta oficial de Twitter.

La Lilita sigue la huella de su jefa: les sacude a los propios

La concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, viene presentando proyectos polémicos, porque suelen ser contra la gestión de Cambiemos, de la que forma parte. Primero, le apuntó contra los vehículos (policías, ambulancias y varios particulares) estacionados en la Rambla. Y ahora instó al gobierno municipal para que gestione la “pronta y urgente” colocación de señalización, en la costa a la altura de Avenida Constitución, referente a la existencia de restos del buque Marcelina de Ciriza, encallados a 100 metros de la costa y la advertencia del peligro que dicho amasijo de hierros oxidados presenta para bañistas y surfistas del lugar.

Cabe recordar que ese espacio de la costa marplatense ha sido elegido por la gobernadora Vidal para armar una de las playas públicas del gobierno bonaerense en Mar del Plata.

Sin embargo, la edil de Lilita advirtió que “resulta sumamente riesgosa para los surfistas, bañistas del lugar y personas que practican diversos deportes acuáticos, tanto ante la existencia de restos oxidados del buque, que aún a la fecha se encuentra encallado, como ante posibles desprendimientos de hierros oxidados, más aún cuando la marea baja, ya que en esos momentos terminan muy cerca de la zona donde se encuentran los restos de la nave”.

Nadie resiste un archivo

Nadie resiste un archivo, dijo Gerardo Sofovich. Y el del intendente no hay que revisarlo demasiado para encontrar contradicciones. Hace poco, en la conferencia de prensa que dio luego de la denuncia penal de OAM en su contra, aseguró que el municipio no tenía ninguna deuda previsional con la obra social de los municipales. Instantes después, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, reconoció una deuda de 11 millones.

Rápidos, algunas personas que rechazan la gestión del líder de la Agrupación Atlántica difundieron un video con estas contradicciones.

Un puesto codiciado

Hace varias semanas que ingresó al Concejo Deliberante la terna a sobre cerrado con las propuestas del Ejecutivo municipal para ocupar el cargo vacante que quedará en uno de los juzgados de Falta de Mar del Plata. Se trata de un puesto muy codiciado que ya desató fuertes internas. El primero que quiso ocupar el lugar fue el yerno del intendente Mauricio Loria. Sin embargo, el jefe comunal sabía de entrada que no iba a tener respaldo del HCD para nombrarlo allí, por lo que, según trascendió, ni siquiera forma parte de la terna.

Hasta ahora, el sobre no se abrió pues no comenzó el tratamiento, por lo que todo lo que se sabe son versiones sin confirmar. ¿Será cierto que una de las ternadas es una joven empresaria de Mar del Plata, novia de un funcionario de la gestión Cambiemos? Habrá que esperar, pero si llega a figurar no sorprenderá los elogios que repartió el intendente al emprendimiento que la familia de esta joven maneja desde hace muchísimos años.

La duda es que logrará imponerse al actual funcionario municipal que también está incluido en la terna.

Quieren saber qué calles se arreglarán

La concejal de 1Pais, Mercedes Morro, impulsa un pedido de informes con el objetivo que el gobierno de Arroyo brinde detalles sobre las calles donde se llevarán a cabo las obras de reacondicionamiento, como así también informe el plazo de inicio de las mismas.

Desde el Ejecutivo local anunciaron que se avanzará en la ejecución de 150 millones de pesos para volcar en el arreglo de las calles de recorridos de colectivos en el Partido de General Pueyrredon.

Morro explicó que “aunque muchas líneas de colectivos cambiaron su recorrido para que se arreglen las calles afectadas, la cantidad de obras de repavimentación y engranzado que la administración municipal viene realizando en diferentes lugares de la ciudad, no alcanzan para corregir uno de los aspectos más negativos que se advierten tanto en Mar del Plata como en Batán y que es el mal estado que presentan las calles de numerosos barrios, especialmente los que se encuentran en la periferia”.

Éramos tan pobres...

Mar del Plata se promociona como una ciudad de 12 meses y más allá de sus 42 kilómetros de playa ofrece distintas alternativas para visitarla en otra época del año o para aprovechar los días en que el clima no es el mejor. Una de esas posibilidades son los museos que tiene el municipio, pero la falta de fondos afecta un poco la promoción. Los folletos que reparte la Secretaría de Cultura son de la gestión anterior y para no mal informar a la gente acerca de los responsables, decidieron tachar con un fibrón los nombres de Gustavo Pulti como intendente y Leandro Laserna como secretario de Cultura. Éramos tan pobres...

Preocupación por el estado de abandono del Paseo Dávila

El concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, le requirió al Departamento Ejecutivo local la instalación de cartelería señalética y la demarcación horizontal en el Paseo Adolfo Dávila a los fines de un mejor ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal en ese sector de la costa marplatense.

En ese sentido, el edil explicó que “el citado lugar transitan decenas de miles de automovilistas y lo recorren transeúntes en número similar anualmente. Además, es sitio elegido por muchos pescadores de la ciudad y visitantes para el desarrollo de la práctica deportiva”.

A su vez, resaltó que “es responsabilidad del Estado lograr que la circulación tanto peatonal como vehicular se realice con las mayores garantías de seguridad”.

En ese contexto, enumeró que “no existe a lo largo del recorrido cartelería señalética que mejore la convivencia de automovilistas y peatones permitiendo una mayor seguridad vial para el sector en cuanto Paseo. “Es dificultoso y en varias ocasiones peligroso el cruce desde o hacia el Paseo, dada la existencia de conductores desaprensivos que no respetan velocidades máximas de circulación”, agregó.

“Es necesario tomar medidas a fin de evitar posibles accidentes en el sector mencionado, ya que no existe ninguna advertencia que indique reducción de velocidad”, concluyó Fernández.

Un boina blanca menos

Se produjo otra baja en el gabinete municipal. A través del decreto Nº 38, el intendente Carlos Arroyo echó a Pablo Quiroz, quien ocupaba el cargo de coordinador en la secretaría de Desarrollo Social de la Comuna.

Se trata de otro radical que deja el Ejecutivo local. Ya son pocos los correligionarios que forman parte del gobierno de Arroyo. En los próximos días, habría más novedades. Se vienen más altas y bajas en el gabinete.

Reclaman incentivar el uso del DNI cultural

El concejal de la UCR, Mario Rodríguez, les reclamó a las autoridades de la secretaría de Cultura municipal que incentive, en lo que resta de la temporada estival, el uso del DNI cultural, y facilite el acceso al mismo a quienes aún no lo tengan.

Para ello, el edil de Cambiemos cree necesario que "los vecinos de nuestro distrito cuenten con una adecuada información, a fin de acceder a este beneficio de descuento en los espectáculos que se presentan en la temporada de verano en nuestra ciudad".

El DNI cultural, creado en el año 2015, posibilitaba a los marplatenses acceder a un 25% de descuento en las obras de teatro y espacios culturales, y tuvo desde un principio muy buena recepción. Y tal es así, que las autoridades, posteriormente, decidieron extender el mecanismo de gestión, también a Internet.