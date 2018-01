Este miércoles Pablo Angeli regresa con su stand up "King of Comedy"

Tras dos funciones a sala llena durante el mes de enero, este miércoles a las 22 en el Teatro Provincial, regresa el comediante porteño Pa­blo An­ge­li con su desopilante show de stand up titulado "King of Co­medy". Su nuevo show girará entorno a la historia de su entrañable personaje "Luly" que está copando las redes sociales con enorme aceptación. Las entradas ya están a la venta personalmente en boletería y por PlateaNet.



En su uni­per­so­nal de hu­mor, Pablo Angeli presenta lo me­jor de su ma­te­rial, que promete hacer reír a carcajadas. Además, en su show, Pablo anticipa un agregado especial: ¡Luly se casará en Mar del Plata!



Pablo Angeli es ac­tor habiendo trabajo en pu­bli­ci­da­des y televisión. Reali­zó más de 25 espectáculos có­mi­cos en tea­tro mientras que su ca­rre­ra lo llevó a ac­tuar también en es­ce­na­rios del exterior como Mia­mi, New York, Chi­le y Uru­guay y Es­pa­ña.