Apoyo de vecinos, taxistas y comerciantes de San Juan y Constitución a las multas con cámaras del COM

Este jueves comienza a regir el sistema a través del cual se labrarán infracciones de tránsito por medio de las cámaras de seguridad del COM, desde donde varios inspectores evaluarán las imágenes con ayuda de los operarios del centro de monitoreo. En una recorrida por dos de las zonas elegidas, 0223 comprobó que tanto vecinos como comerciantes tienen la misma opinión en relación a las principales faltas existentes: la doble fila y el exceso de velocidad.

La avenida Constitución tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que generó un incremento proporcional en la cantidad de vehículos y peatones en la zona, por lo que no sorprendió que haya sido una de las zonas elegidas para controlar.

Por su parte, la calle San Juan es una arteria comercial de mucha tradición, en donde también se ve las dificultades que provoca el tránsito vehicular.

Los cinco corredores elegidos ya fueron debidamente señalizado, con carteles que dan cuenta el inicio y el final de la zona que se verifica.

Constitución

Uno de los puntos álgidos del sector es el cruce con avenida Tejedor, en donde la mayoría de los comerciantes coincidieron en lo positivo y ventajoso de la iniciativa. Como Juan, que trabaja en Pinturería Chaltén desde hace 10 años y afirma que el tránsito allí “es un desastre, sobre todo la doble fila” y agrega que al haber boulevard, la gente cree que se puede girar en U o a la izquierda. “Tienen que empezar a multar”, comentó.

Mariela atiende desde hace algunos años el kiosco de diarios de Constitución y Tejedor y opinó que “está perfecto". "Si vinieran a controlar con un agente en esta esquina, se llenan de plata”, añadió. Para la canillita es llamativo que con la cantidad de infracciones que se cometen “todavía no haya ocurrido una fatalidad”.

En frente del kiosco está la parada de taxis, en donde los trabajadores del volante opinaron de manera unánime que la medida está “bárbara". "A ver si se ordena un poco, aunque sea por miedo a la multa”, dijeron y agregaron: “Deberían duplicar el costo de las infracciones porque acá somos hijos del rigor”.

Cerca de allí, Mariela atiende en un negocio de colchones y artículos de decoración, pero para ella allí "faltan zonas de carga y descarga para que podamos trabajar con el camión”. Según la comerciante, “no hay muchas infracciones en la zona”, al tiempo que agregó que “sin dársenas de carga y descarga, no hay que multar la doble fila de los que trabajan en para abastecer los comercios”.

San Juan

“Mal no vendría”, aseguró Sabrina que trabaja en la pescadería Costa Azul y agregó que lo más habitual en esa calle es la “doble fila", debido a que "a veces se estacionan uno de cada lado y no queda espacio para circular”. En el caso particular de la pescadería, cuentan con un camión con el que abastecen el comercio: “La carga y descarga la hacemos bien temprano, cuando no hay vehículos estacionados y podemos trabajar tranquilos”, comentó la empleada.

La mayoría de los vecinos y comerciantes coincidieron en que el horario en que la zona se vuelve muy transitada es a partir de las 10:30, hasta aproximadamente las 21. Es allí en donde se producen pequeños embotellamientos a raíz de la doble fila, cruces en rojo de semáforo y algunos choques en las esquinas. A metros de avenida Luro hay una ferretería, cuyo propietario afirmó que “lo peor de todo son los taxistas que hacen cualquier cosa, esto es tierra de nadie”.

0223 dialogó con los taxistas que paran en Luro y San Juan, estos sostuvieron que la medida “está bien porque va a organizar un poco el tránsito”, y en relación a las acusaciones dijeron que “las infracciones las comete todo el mundo, los colectiveros, la gente cuando deja los chicos en la escuela, los que hablan por celular, no son sólo los taxistas”.

Por su parte, Natalia trabaja en un local de venta de calzado en una de las esquinas más complicadas de la zona: San juan y Rivadavia. “Sin dudas la doble fila es lo más peligroso”, enfatizó la empleada y agregó que “es un acto criminal porque yo ando en bicicleta y hay que abrirse mucho para pasar, es una total falta de solidaridad”. “En esta esquina suele haber choques o se pasan el semáforo en rojo”, concluyó.