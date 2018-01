Alerta por el anuncio de inminentes despidos en el Inti Mar del Plata

“Bajó el director a tener una reunión con nosotros, acá en la sede de Marcelo T. de Alvear, para decirnos que le habían comentado desde la ciudad de Buenos Aires que en Mar del Plata y zona tres recursos humanos iban a recibir el telegrama de despido”. Así le contó a 0223 Martín Brosio, trabajador del Inti y referente del gremio ATE en el lugar, los pormenores del encuentro que mantuvieron con la máxima autoridad local del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

En el marco de recientes y numerosos despidos del Inti en la ciudad de Buenos Aires, la preocupación en Mar del Plata no tardó en propagarse. “Según nos dijo, como a él esto no se lo afirmaron rotundamente, prefirió no dar los nombres de las personas que irían a ser despedidas. Estamos a la espera de ver si esto confirma para analizar los pasos a seguir”, explicó Brosio en medio de horas de incertidumbre y pesar.

“De acuerdo a los criterios que a él le fueron informados, el director del Inti nos dijo que la medida se debe al tema de los ausentismos, al abuso de los permisos de salida y a la cantidad de trabajos hechos en el último tiempo dentro del Instituto, una especie de sanción por productividad” aclaró el dirigente de ATE.

Sin embargo, Brosio especificó de inmediato que los numerosos despidos concretados en el inicio de esta semana en las dependencias del Inti en Caba “no tuvieron nada que ver con esos criterios”. “En Inti Física hubo 10 despidos, en el Inti Plástico 9, en Electrónica 2, en Agroalimentos 7, todo sólo en la ciudad de Buenos Aires, desde el viernes y hasta este lunes y en una parte”, detalló para concluir.