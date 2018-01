Zulma Lobato fue salvajemente agredida por un taxista en Mar del Plata

La actriz trans Zulma Lobato, de vacaciones en Mar del Plata, recibió una brutal golpiza por parte de un taxista de nuestra ciudad. Según denuncia la mediática, el chofer le quiso cobrar de más y luego de un cruce de palabras, se bajó del taxi y le pegó un fuerte patada en la espalda.

Lautaro Reyes agente de prensa y manager de Lobato, contó a 0223 que Zulma tomó un taxi en la esquina de Rivadavia y Santa Fe para dirigirse al hotel de la Asociación Argentina de Actores, ubicado en Jujuy al 1100.

Según consta en la denuncia realizada por Lobato, cuando llegó a destino, el taxista le quería cobrar 100 pesos cuando ese viaje les había costado en otras oportunidades unos 65 pesos. “Le dije que era una estafa. Pese a la discusión, me obligó a pagarle los 100 pesos y me dio el ticket donde figura el numero de licencia y patente. Luego me baje y entre al hotel y el tipo se bajó del taxi y vino corriendo y me pegó una patada en la espalda y me deja tirada en el piso”, recordó.

La actriz fue ayudada por una mucama del hotel, ya que “no daba más del dolor” y debió tomar unos analgésicos para calmar el malestar.

“Los taxistas que pasean a turistas, roban. Pegarle a una persona grande, vulnerable y trans con dni femenino. Es un acto totalmente repudiable”, se quejó Reyes manager de Lobato.