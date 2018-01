La historia de la concejal y su nieto baleado cuando quiso robar un auto

Días atrás, dos jóvenes fueron baleados cuando intentaron robar a un policía, tras acordar una falsa compra de un auto. Uno de los involucrados, Facundo Toloza, de 29 años, es nieto de la concejal 1 País Mercedes Morro, quien lo había designado como asesor de su bloque en el cuerpo legislativo.

En las últimas horas, Morro, además secretaria general de Uthgra, se vio envuelta en un fuerte escándalo por lo que emitió un comunicado en el que explicó los pormenores de la situación y contó la historia de Toloza.

“Mi nieto es uno más de los tantos jóvenes que desde su adolescencia ha caído en el drama de la droga y, pese a los muchos esfuerzos que la familia ha realizado para lograr su rehabilitación, las periódicas recaídas en su adicción no han podido ser resueltas”, relató.

En ese sentido, señaló que tras una internación de más de dos años, parecía haberse recuperado. “La apariencia de normalidad en su trabajo –en el que recibía el beneplácito de sus superiores por su responsabilidad y cumplimiento- y la integración al núcleo familiar que había comenzado a demostrar, no fueron suficientes para poder dejar atrás esta lamentable situación que a todos nos angustia y nos destruye día a día”, añadió la concejal.

Morro remarcó que la “reaparición de malas compañías” le hicieron temer que el joven involucionara y por su “cariño de abuela” decidió “equivocadamente” que tenerlo cerca en su nuevo ámbito de trabajo “serviría para protegerlo y resguardarlo del peligro”.

“Sin embargo pronto comprendí que de hacerlo, debía ser fuera del ámbito de la administración”, dijo y añadió: “Quiero por tanto aclarar que Facundo Toloza no se encuentra designado como asesor, ni en ningún otro cargo, en el ámbito del Concejo Deliberante. Aquella primera idea fue desechada y con fecha 29-12-2017 solicité que no fuese dado de alta como personal de mi bloque. Tal vez fue un error pensarlo en dicho lugar, pero de haberlo sido fue uno que no llegó a concretarse”.

Pese a esa aclaración, según pudo saber este medio, entre el 10 de diciembre y el 29 de diciembre Toloza sí figuró entre los asesores de la concejal massista.

“Como abuela de Facundo y sintiéndome en estas horas abuela de todos los chicos de Mar del Plata y Batán que pasan por este mismo drama junto con sus familias, seguiré haciendo todo lo que Dios me permita para rescatarlo de su adicción y volverlo al camino correcto; ese que jamás debió abandonar por ser parte de una comunidad y una familia que siempre se mantuvo a su lado, aún en el desgarro del dolor, para convertirlo en un hombre de bien y útil a la sociedad. Será una lucha larga y ahora vemos que desigual, pero la continuaremos sin descanso como lo hacen miles de familias argentinas traspasadas por esta plaga de nuestro tiempo”, señaló Morro.

Más allá de su deseo de que su nieto se recupere, la concejal dijo que está “convencida” de que deberá “pagar ante la ley por el hecho en el que está involucrado”.

“Pido disculpas a todos aquellos que confiaron en mí, renovando mi compromiso de trabajar día a día para lograr una comunidad organizada en torno al trabajo, a la educación y a la solidaridad; valores que seguirán siendo permanentes pese a las acechanzas de este tiempo tan difícil”, cerró.