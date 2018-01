Golpeó a su expareja, la mamá intentó defenderla y también la atacó: casi pierde un ojo

El peor fin de año de sus vidas es lo que vivieron el 31 de diciembre último Ángeles Borrelli y su madre, María Elena, tras una jornada que se transformó en una auténtica pesadilla. Ambas mujeres, con dolores a cuestas por los tremendos golpes recibidos, se presentaron en la Comisaría de la Mujer y radicaron una denuncia contra Sergio Leónidas Carrasco.

Según contó Ángeles en contacto con 0223, el domingo pasado en horas del amanecer, Carrasco la llamó y le pidió que fuera a buscarlo a un boliche de Playa Grande. “Me dijo que estaba borracho y que no quería andar en auto. Le contesté que no y se apareció minutos después en casa, de donde tiene las llaves de acceso”, detalló la joven.

Aunque entre ambos tienen dos hijos y Ángeles reconoce que como padre Carrasco “se ha comportado siempre bien”, la separación de la pareja se produjo hace tres años. “Después de mucho tiempo juntos, viví la violencia de género en carne propia. Él me golpeaba y me dejaba inconsciente en el piso. Mi mamá me decía siempre que iba a terminar en las noticias. Lo denuncié en varias oportunidades ante la policía, pero nunca llevé mi caso a la justicia pero lo del otro día fue el límite”, afirmó tras contactar a un abogado e iniciar acciones legales contra el sujeto.

“Cuando intentó ingresar a casa y no pudo porque pusimos una traba adicional, salí yo a intentar calmarlo, ya que estaba mi camioneta y él, en otra oportunidad, me había roto el baúl a los golpes”, continuó el relato la joven. “Fue ahí cuando comenzó a pegarme. Mi madre vió que me estaba golpeando, llamó a la policía y salió para sacarlo. Él entonces le metió una trompada que la tumbó”, detalló Ángeles.

Carrasco mide cerca de 2 metros y tiene un peso de más de 150 kilos. “Es imposible sacártelo de encima. Cuando pasó eso yo lo empujé como pude, lo fui corriendo por la vereda y le dije que se fuera. No le sentí olor a alcohol. A mí me dolía todo el cuerpo, sobre todo el abdomen. Mi hermana salió para ayudar a mi mamá a levantarse, me empecé a defender con una llave pero me tiró contra el cordón y quedé golpeada en la cabeza. Cuando mi madre se incorporó, él le metió una traba y le empezó a dar patadas en la cabeza con sus borcegos. Fue realmente desesperante”, contó.

A medida que avanzaba con el relato de la historia, a Ángeles se le hacía cada vez más difícil hablar. El recuerdo de lo vivido la puso furiosa dos días después. En paralelo a que su madre internada sufría por una fractura de muñeca, costillas astilladas y el nervio de un ojo cortado, entre otras lesiones, fue hasta lo de Carrasco a increparlo. “Me dijo que no se acordaba de como había dejado a mi mamá”, contó la joven.

“Cuando contactamos a un abogado y nos decidimos a iniciarle juicio, nos enteramos que él tenía denuncias de parejas anteriores. Como tiene mucha plata, su familia paga y siempre queda absuelto de todo”, sumó Ángeles. Carrasco es hijo del dueño de una empresa muy importante de Mar del Plata: la harinera Moliendas del Sur, una compañía del puerto que años atrás llegó a dejar en la calle a decenas de trabajadores, tras una clausura de Obras Sanitarias en sus instalaciones.

En contacto con este medio, desde la Comisaría de la Mujer confirmaron que, tras la denuncia y la visita que le hizo Ángeles, Carrasco fue a presentar su propia denuncia, acusándo a la joven de agresiones y golpes. El caso quedó a cargo de la fiscalía conducida por Graciela Trill.