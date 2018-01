Alvarado vuelve al trabajo sin caras nuevas y una posible baja

A diferencia de lo que suele ser todos los años, Alvarado estuvo tranquilo. Un plantel equilibrado, una buena primera fase y la clasificación al octogonal en busca del primer ascenso a la B Nacional, hizo que la dirigencia no tenga que enloquecerse para buscar los dos refuerzos que permite el reglamento, se encontraron con números muy elevados y siguen buscando variantes para darle el gusto a Mauricio Giganti pero sin hacer "locuras", algo que ha caracterizado a esta gestión. Lo que sí habrá es una baja, al menos en el inicio de las prácticas, no estaría Ezequiel Filipetto, que tuvo declaraciones desafortunadas contra el cuerpo técnico y están negociando la rescisión de su vínculo que vence el 31 de junio.

El sueño está intacto pero dentro de una lógica, de un presupuesto, sin suelos desorbitantes. Mal no le ha ido a Alvarado con esta forma de manejarse, el club logró un crecimiento institucional enorme y en lo deportivo siempre estuvo a la altura. Entonces, no se va a cambiar, costó mucho lograr el desendeudamiento y seguirán por el mismo camino.

Por eso, el viernes a las 8 cuando el plantel retorne a las prácticas, no habrá caras nuevas. Serán 22 los jugadores que se pongan a las órdenes de Mauricio Giganti, junto a un grupo de ocho juveniles que se sumarán al trabajo para entrenar con el plante principal y ser parte del equipo alternativo que, como anunció el entrenador, jugará la fase eliminatoria de Copa Argentina frente a Rivadavia de Lincoln, el 19 de enero como visitante y el 23 la revancha en el Minella.

El que no estaríá es Ezequiel Filipetto. El exHuracán, apenas finalizó la fase inicial dio una entrevista en "Goles de Medianoche Radio" y realizó duras declaraciones sobre su relación con Giganti, se quejó por la poca participación que tuvo en el semestre y anunció que se quería ir, pero los dirigentes no lo dejaban. Durante el receso, Pablo Mirón y Emiliano Montes mantuvieron reuniones con el jugador y el representante, pero aún no se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, se le extendería la liciencia algunos días más hasta que se destrabe la situación y Filipetto rescinda el contrato o deba presentarse a entrenar.