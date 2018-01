Alvarado ya trabaja con un sueño en la cabeza

Por el momento sin refuerzos y con la situación de Ezequiel Filipetto indefinida (no se presentó a entrenar), Alvarado retornó este viernes a los entrenamientos pensando en lo que será la Copa Argentina y el octogonal del Torneo Federal A, en busca del primer ascenso a a Primera B Nacional. Con Mauricio Giganti a la cabeza, fueron un total de 29 jugadores los que comenzaron las prácticas en la Villa Deportiva.

Fueron 25 días los que tuvieron libres los futbolistas luego de la victoria ante Ferro de Pico que cerró la primera fase del certamen, con el "torito" en lo mas alto de la tabla de posiciones de la Zona 1. La buena noticia, es que los jugadores cumplieron con lo rutinas dispuestas por el preparador físico Mauricio Álvarez y volvieron todos en forma y plenitud, algo importante teniendo en cuenta que habrá poco tiempo de trabajo, ya que el 13 comenzarán los amistosos y el 19 será la primera prueba oficial frente a Rivadavia de Lincoln, como visitante, por la fase eliminatoria de la Copa Argentina.

Tras las evaluaciones de rigor que dejaron muy conforme al profe ("vinieron igual o mejor que cuando se fueron", afirmó"), se dividieron en grupos para realizar ejercicios de coordinación y fuerza en el gimnasio montado en el SUM. Más allá de la gran cantidad de agua caída, no se quedaron con eso. Por el contrario, la acción siguió detrás de la cancha número 2, donde empezaron a reencontrarse con la pelota con los tradicionales rondos, con cuatro afuera y dos adentro. En la parte final, Álvarez los sometió a algunos trabajos aeróbicos alrededor de la cancha, divididos en dos grupos, subiendo la intensidad de menor a mayor.

Tras la obligatoria elongación, se puso punto final al primer entrenamiento del año, se bañaron y se reencontrarán por la tarde para trabajar en aspectos tácticos bajo las órdenes de Giganti. Por el momento, no habrá descanso. El poco tiempo de preparación hace que de aquí al próximo viernes se entrenará en doble turno (8 y 17), y el sábado 13 sería el turno del primer amistoso. La idea del técnico es realizar cinco encuentros, además de los dos partidos por Copa Argentina del 19 y 23 de enero. Para esas pruebas, están confirmados San Martín de San Juan, Quilmes e Instituto de Córdoba.

En cuanto al plantel, fueron 29 los futbolistas que se presentaron. De los 23 estables del Federal, el único ausente fue Ezequiel Filipetto, con quien los dirigentes negocian la rescisión de su contrato, cosa que todavía no sucedió. De todas maneras, el jugador optó por no presentarse en el regreso a las prácticas. A ellos, se sumaron siete jugadores del plantel local que dirige Osvaldo Nartallo. Además, aún no se han incorporado los dos refuerzos que permite el reglamento.

Los futbolistas que estuvieron fueron: los arqueros Juan Francisco Rago, Matías Quinteros y Pablo Morata; los defensores Martín Quiles, Tomás Mantia, Gastón Martínez, Emanuel Urquiza, Agustín Arias, Federico Paulucci, Andrés Otto y Mauro Castro; los mediocmapistas Martín Palisi, César Cocchi, Leandro Benítez, Pablo Saucedo, Leonardo Verón, Francisco Molina, Ignacio Caamaño, Matías Caro, Juan Ignacio Alves, Damián Sotelo, Marcos Litre, Ezequiel Riera, Ezequiel Ceballos y ; y los delanteros Joaquín Susvielles, Gonzalo Lucero, Wilson Albarracín, Nicolás Mollo y Jonathan La Rosa.