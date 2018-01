Luis Salinas: “Compartir la música con mi hijo es un regalo de Dios difícil de explicar con palabras”

El prodigioso músico Luis Salinas vuelve este lunes a Mar del Plata con un espectáculo de lujo en el Teatro Colón, a partir de las 21.30 en la que se dará el gusto de tocar junto a su hijo que, aclara, es "mejor guitarrista" que él.

En una entrevista que el músico concedió a 0223, se declara fanático de la ciudad porque le permite combinar su fanatismo por las ciudades grandes, pero le suma el mar. Recuerda que la primera vez que tocó en la ciudad, hace 25 años, fue en la Rambla, junto a los Lobos, por "las milanesas y las papas fritas"

“La música es para compartir no para competir. Toqué en España con grandes guitarristas, hicimos una gira por toda España presentando un disco que se llamaba 'Palabra de guitarra latina' donde ahí había que acompañarse, tocaba uno y el otro acompañaba y había un periodista de Barcelona que siguió toda la gira. Cuando termino me dijo Lo bueno de este encuentro es que no hay competencia sino que se celebra la diferencia. Y yo creo que es así la música, por eso compartir la música con mi hijo es un regalo de Dios difícil de explicar con palabras. Juan es autodidacta también pero yo quiero que aprenda leer y escribir música porque te agiliza más las cosas”, relata el músico.

“Con mi hijo, hacemos cosas distintas porque toco solo, tocamos juntos, se agregan los otros músicos. Mi hijo toca mejor que yo, pero no hay que decírselo”, dice Luis.

Mar del Plata es una de las ciudades que más le gusta, y la visita desde hace más de 25 años ya que se considera “bicho de ciudad” y encima con mar le parece perfecta. “La primera vez tocamos en la Rambla por las milanesas y las papas fritas. Donde están los lobos marinos había unos lugares que se comía y se tocaba ahí. A los dos años volví para tocar con Lucho González y Tomatito (José Fernández Torres, guitarrista flamenco) para tocar en el Auditórium y de ahí toqué en la Subasta, en el Güemes y siempre tratando de combinar el trabajo con el placer estando con la familia.”

El show de este lunes a las 21.30 en el Teatro Colón será el primero del año: “Tocar en el Colón, que hace mucho tiempo no tocaba ahí, tiene su magia.. Voy a tocar con Esteban Martínez, gran músico argentino que se quedó acá como pasó con muchos que vinieron a ver qué pasaba y se quedó, como Adolfo Ávalos en su momento. Es multiinstrumentista, un maestro armónicamente para mí. Alejandro Tula, percusionista santiagueño con el que grabamos varios discos y se viene especialmente para esto y mi hijo Juan que es la frutilla del postre. Y por ahí toca Oscar Salamone que toca fantásticamente el piano, uno de los mejores armoniquistas que he escuchado”.

Entre sus discos, se encuentra el último titulado El Tren, que según cuenta, no fue pensado para ganar discos ni con fin económico pero le proporcionó muchas satisfacciones: “Es mi 2º disco independiente y El Tren fue nominado a un Grammy y tuve la dicha de cantar con Luis Alberto Spinetta y que tocará 'Tomatito'. Es un disco que no fue pensado para ganar premios ni llenarse de guita, es un disco quíntuple, que estuvo nominado a un Gardel y el 1º en el que tocó Juan”

Su gran trayectoria, lo llevo a tocar con BB King en un concierto en Brasil, y a partir de ahí lograr un mayor reconocimiento. Por último, al consultarle sobre sus proyectos a futuro, indicó que tiene planes para ir a Francia, España además de planificar que su hijo Juan grabe su primer disco y estar él cómo productor.