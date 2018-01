Noelina y Jorge, un casamiento de película

El matrimonio es algo que se sigue dando pero en los jóvenes es cada vez menos habitual. Y muchas veces, cuando se da, viene muy charlado, preparado y no toma por sopresa a ninguno de los dos involucrados. Esa magia histórica del casamiento, era la que Jorge Caracassis no quería que se pierda y el que avisa no traiciona. "El día que te proponga casamiento lo voy a hacer de una forma particular, única", le dijo varias veces a su novia, Noelina Madarieta. Y no falló. Rápido como en la pista, gestó durante ocho meses una propuesta diferente, producida, que llegó a la pantalla grande y emocionó a la garrochista que vino de Estados Unidos a pasar las fiestas, a tener una pequeña celebración de casamiento y se volvió con la alianza en la mano y un recuerdo inolvidable. Ahora uno está en España, la otra en Norteamérica, pero antes de irse le contaron a 0223 como se gestó y como vivieron este momento único. Mirá el video y desués te contamos cómo se fue pensando, armando y haciendo todo.

Pasó todo en muy poco tiempo. Al menos para la parte agasajada. Madarieta llegó a nuestro país el sábado 16 de diciembre, el domingo a la mañana recibió la propuesta "formal" de casamiento con un video espectacular en el Cine del Shopping Los Gallegos, abierto exclusivamente para familiares y amigos de la pareja, y el viernes 22 fue el momento del sí y de una imponente fiesta donde no hubo detalles librados al azar. Esa fue la coronación de Caracassis, que vio concretado su gran sueño, para el que trabajó a destajo desde abril y le salió a la perfección.

El prólogo de una historia de película

La historia es larga y se empezó a gestar cuando Noelina fue invitada, una vez más, a irse a Estados Unidos para desarrollarse aún más como atleta y continuar sus estudios como nutricionista. "Desde que soy chica, desde el Mundial de Menores de 2013 varias universidades me ofrecieron para ir a estudiar, pero yo estaba bien en Argentina, entrenando, soy muy familiera, no me gusta estar sola, entonces decía 'no, no me voy, no me quiero ir'. Pero el en octubre de 2016 me llamaron de la Universidad de Fresno, en California, donde hay un entrenador argentino (Martín Palavecini), me llamó él y fue claro. Me dijo que querían que vaya, que este era el último año que se podía dar por un tema de edad. Ahí empecé con algunas dudas, Jorge me ayudó un montón a convencerme, mi entrenador Daniel Diaz también y tuvimos que hacer papeles interminables, traducciones, papeles del secundario, de la facultad, hasta que en abril de 2017 llegó la respuesta definitiva. Fueron seis meses en los que tuve que hacer muchas cosas, todo muy burocrático, ya estaba en una universidad, había que transferir las materias", explicó la batanense.

Para que eso se diera, tuvo el inestimable apoyo de su novio, que casi la "obligó" a ir. "Decidimos juntos que era lo mejor para los dos", explica Caracassis que, a su vez empezó el operativo sorpresa. "Hace 8 meses ella vino llorando corriendo para contarme que la habían aceptado. Ahí decidimos que íbamos a posponer el casamiento y que en algunas de esas vacaciones nos casábamos. Mientras ella pensó que todo se había frenado, yo seguí. Justo hicimos un viaje al sur antes que se fuera porque quería conocer la nieve y yo mientras manejaba fuí planificando y pensando ideas en secreto, muchas de las cuales se dieron ahora. Pero sin hablar nada del tema con ella, porque seguía sensible con la ida. En los primeros meses, ella llamaba que extrañaba, que se quería volver y obviamente yo no la iba a dejar, le hacía el apoyo de acá y de a poco se fue acostumbrando a la vida de la Universidad, del entrenamiento. Todo lo que tenía pensado, cuando se fue lo tuve que empezar a hacer realidad", relata de cómo comenzó todo.

Idea y producción general: Jorge Caracassis

El casamiento no era algo más, sino que era un sueño de los dos y que muchos habían hablado. Y Jorge no quería que sea simple, no sabía cómo, pero la propuesta iba a ser a lo grande. "Yo siempre vi millones de videos y vi uno por internet que me llamó mucho la intención, por lo que decidí en base a ese, lo que iba a hacer, con cosas personales nuestras, con nuestra impronta y no copiado. Empecé a buscar personas por donde entrar para poder hacerlo. Lo primero que necesitaba era conseguir un lugar dónde pasar el video, porque tenía que encontrar un shopping, un Cine que me dé el lugar, a puertas cerradas. Ahí contraté la productora la idea para que me haga el video con las cosas que yo había escrito. El guión, desde la toma que hicimos en la pista con 70 amigos que dice "vos estás lista?", que no era fácil encontrar esa cantidad de personas que puedan estar ese día, en ese momento, con el Dron, que también había que contratarlo. Escribí todo yo y empecé la otra parte que era la de hablar del tema con ella", contó el velocista que en este momento está en España participando de torneos indoors.

Estaba todo muy pensado. Cuando Noelina se adaptó a vivir sola en Estados Unidos, arrancó a sacarle información y "le dije que me gustaría que nos vayamos imaginando el casamiento, cómo queríamos que sea, siempre hablamos de temas así, entonces no iba a sospechar nada. Yo empezaba a sacarle informacion y le plantee hacer dos listas: una para una fiesta chica, íntima, y otra para una gran fiesta. Desde un principio, yo sabía que íbamos a usar la lista grande, pero tenía que mantener esa historia para que no se diera cuenta. Después le preguntaba qué idea tenía de los souvenirs, ella me mandaba fotos de cómo le gustaría que sea acondicionado el lugar, quería que sea de día y todo eso me ayudaba a que pueda buscar un lugar en el que se podía lo más cercano a todo eso. Avanzaba con la organización de la fiesta y, además, tenía que ir a buscar todos los certíficados que había que presentar en el Registro Civil. Tenía que ir a pedir fechas al Registro y a la Iglesia, pero antes conseguir el cine para poder mostrarle el video"

Lo contaron por separado, pero la historia no se mueve un centímetro. Se conocen de memoria. Es mucho tiempo junto. Hace siete años que están de novios, cuando Noelina tenía 14 y Jorge 16. Hoy, con 21 y 23, respectivamente, cumplieron su sueño. "Lo del casamiento era algo que habíamos hablado como cualquier pareja, hace siete años que estamos juntos, entonces pensábamos que lindo sería, cómo sería. Obviamente cuando salió esto no hablamos más del tema, hasta que yo ya tenía dos meses allá y Jor me empezó a sacar el tema de nuevo, a hacerme preguntas, sacarme información. A la conclusión que llegamos fue que nos íbamos a casar en diciembre cuando yo viniera, yo sabía que me iba a casar, pero no sabía que toda la familia sabía. Para mí iba a ser todo súper sencillo, él me decía que tenía todo hablado en el Registro Civil y la Iglesia, que lo íbamos a hacer en un patio grande, que era algo chico y no teníamos necesidad de contarle a la familia estando separados. Yo le conté a mi mamá y mis hermanas, nada más, les pedí por favor que no le contaran a nadie, me compré un vestido sencillo y después lo terminé cambiando", explicó Noe lo que ella pensaba que iba a vivir.

Así, tal cual, lo había planteado Jorge. "Le dije que lo íbamos a hacer en mi casa o el campo de sus abuelos, una fiesta chiquita. Se compró un vestido sencillito y la tuve que convencer que es algo que se vive una vez sola y se tenía que comprar el vestido que soñaba. El tema es que no se enterara, porque era mucha gente la que estaba saliendo, sobre todo en el tramo final, y cualquiera al que se le escapara me arruinaba todo (risas). La última semana fue tremenda, porque el día que hicimos la toma en la pista, se enteraron todos y sufría pensando que alguien podía hablar, después de ocho meses se desmoronaba todo", afirmó más tranquilo, con el deber cumplido. No falló nada, hasta el souvenir fue el que ella le había mandado en foto en una de esas tantas charlas.

La producción de Jorge no terminó con el video, sino que debió armar todo para que no sospechara nada. "Nos conocemos tanto que es difícil mentirle, no mostrarle que estaba nervioso por lo que iba a pasar el otro día. Y había mucho que hacer, tenía que preparar el cine, plotearlo todas las puertas con imágenes del video, que mostrara que era deportivo. Había tres cámaras, una que filmaba a ella, una filmando mi entrada y otro mostrando el escenario. También tuve que diseñar un mapa del cine de las butacas, para que ella no vea a la gente. Porque ella podía ver a chicos de la pista, deportistas, pero no podía ver a un tío. Entonces ordené todo el cine, con un mapa con la posición de donde iba a estar cada uno, donde iba a estar el proyector. Y cuando entró no conoció a nadie, estaba oscuro y no podía divisar", explicó.

El gran momento: ¿vos estás lista?

Y en la última parte fue un gran actor, porque "habíamos ido a desayunar con una pareja de amigos, sabía que iba a estar muy nervioso entonces los invité para que vengan con nosotros. Durante toda la mañana yo iba hablando con el de la producción para que me vaya diciendo cuándo tenía que ir. La gente estaba citada 10.30 y yo tenía que entrar 10.50. Ya a la mañana un par de veces en el café le había dicho que me sentía mal, que estaba un poco descompuesto. Cuando íbamos al cine, ella me hacía varias preguntas sobre el video y yo le explicaba que era una producción de un amigo y que tenía una participación. Le dije que íbamos sobre la hora porque no quería esperar y como además ella no veía a todos hace mucho, sino se iban a poner todos a saludar. Llegábamos, veíamos eso y nos vamos. Pero el de la producción sale y me reta, me dice 'Jorge, vos sos el protagonista y llegás tarde' y Noelina no sabía donde meterse. Nos hizo entrar en el orden que yo había armado. Cuando empezó la película, antes que apareciera yo, le dije que me sentía mal, que tenía que ir al baño y desaparecí", contó Caracassis que con el objetivo cumplido, no se pudo aguantar: "Ahí empezó todo, porque después de tanta preparación de tanto tiempo, se estaba cumpliendo y empecé a llorar bajando las escaleras del cine. Era rara la sensación por un lado de saber que se había dado tal cual lo soñé, pero por el otro, me hubiera encantado compartirlo con ella y verle la cara. Pero para eso había contratado la cámara que esté filmando todo el tiempo a ella para que me quede esa imagen", cerró el actor protagónico de esta historia.

Más tranquila, más tímida, la estudiante de nutrición en la Universidad de Fresno, California, a la que no le gustan las cosas estridentes, lo disfrutó mucho. "Nunca sospeché nada, hubo un par de personas que metieron la pata pero Jor la piloteó muy bien, inventó cada historia. A mí me sorprendió mucho que me contó que él lo empezó a preparar hacer un montón de tiempo, cuando todavía yo estaba acá, que muchos de mis amigos también sabían desde ese momento que Jorge quería hacer algo así. Y salió re lindo, salió todo re bien, fue algo muy lindo y salió perfecto", contó aún emocionada por el momento.

Y eso que fue sin ganas al cine. Eran pocos días para estar acá y no le parecía el mejor plan. Mucho menos, cuando comenzó y no entendía muy bien de qué se trataba y lo veía a su novio hablando demasiado de sí mismo en algo que iba por otro lado. "Él me había dicho que era un video de atletismo y empezó hablando del esfuerzo que se hacía, hablaba mucho de él y yo por dentro pensaba 'después le voy a decir que esa parte la podría haber cambiado, que hablara más en general', hasta que dice lo de la relación a distancia y ahí me di cuenta que iba dirigido a mí el video", recordó.

Más allá de darse cuenta, nunca sacó la vista de la pantalla grande y tardó en caer que podría ser toda gente conocida la que estaba acompañándolos en ese momento. "En ningún momento se rieron, no hicieron nada, quizás alguna risita suave en alguna escena graciosa, pero me empecé a dar cuenta cuando apareció mi papá que seguramente la familia podía estar en la parte de atrás. Y cuando terminó el video empezó a bajar muchísima gente a saludarnos, amigos, familiares, conocidos, gente de la pista, que no tenía ni idea ni imaginaba que podían estar ahí", contó. El padre, Guillermo Madarieta fue el otro que se llevó el protagonismo en el video y sorprendió a su propia hija "resultó un actorazo. Es re serio, es vergonzozo, mi papá en las cámaras nunca. Y aceptó re bien, no lo puedo creer, porque yo hubiera pensado que al principio le habría dicho que no, pero nada que ver, se re entusiasmó", dijo entre risas.

Llegó el día y dieron el sí

Una vez que pasó lo del cine, empezó la prueba atlética para ella, que tuvo que terminar de organizarse contrareloj. Si bien la mayoría de las cosas estaban lista, había detalles personales que había que completar y con apenas cuatro días por delante. "Fue una semana tremenda, muy movilizante, porque pasó todo en pocos días. Además, yo lo que pensaba del casamiento era que iba a ser entre Navidad y Año Nuevo, no sabía la fecha pero iba a ser en esa semana, entonces había contratado la peluquera y la maquilladora, y al ser al mediodía, no tenían tanto problema de disponibilidad. Y en el video aparece que Jor hace todo, pero en ningún momento dice la fecha del casamiento, entonces cuando salgo y las chicas me empiezan a preguntar 'qué vas a hacer el viernes, dónde te vas a preparar', yo les preguntaba que pasaba el viernes, seguía pensando que era la otra semana. Así que ahí a correr para solucionar lo de la peluquera y la maquilladora, pero no hubo problema", explicó la atleta que el 4 de enero pegó la vuelta a Estados Unidos, para continuar con sus estudios y comenzar a participar en los torneos indoors, donde va a competir en salto con garrocha y pentatlon.

Lo que tanto hablaron, se cumplió. Con las "amenazas" de él, los pedidos de ella, en familia, con amigos, como más les gusta. "Él siempre me dijo que no me lo iba a proponer de una forma normal, que lo iba a hacer adelante de un montón de gente y yo le decía que no, a él como que le encanta exhibir todo y a mí me gusta más la privacidad. Entonces le decía que no, que paso verguenza, que sea algo más privado y él me decía que no, que iba a ser como él quería. Al final lo hizo con la familia, con los amigos y estuvo re lindo", terminó aceptando y disfrutando ella.

Pero diez días después del casamiento, otra vez la separación. Como estos cuatro meses desde que Noelina se fue vivir a Estados Unidos y Jorge se quedó en Argentina entrenando y organizando. Nada de Luna de Miel, él a España por dos meses y ella de nuevo a la Universidad de California. "En marzo cuando termina los torneos indoors en España va para allá, enganchamos unos torneos a los que yo voy, así que vamos a estar ahí, tenemos un fin de semana libre así que capaz nos hacemos una escapadita a algún lugar cerquita de ahí, pero la luna de miel la posponemos para mitad de año que yo tengo las vacaciones o para fin de año. Nos adaptamos bien, habíamos estado separados días por torneos, un mes, una vez dos meses que él se fue como ahora y ahora nos tocó cuatro meses. Nunca estuvimos tanto tiempo separados", cerró Noelina Madarieta, con la alianza en la mano y la felicidad en la cara porque la película de su casamiento tuvo el final deseado.