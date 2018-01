Mirtha inauguró la temporada en Mar del Plata y le pidió a Vidal que se postule a presidenta

Este sábado por la noche Mirtha Legrand volvió a la televisión con una gran cena que emitió desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata, y estuvo "picante" con su pedido especial a la gobernadora María Eugenia Vidal para que se postule como presidenta en las próximas elecciones del 2019.

De esa manera, la Chiqui, quien este año cumple 50 años en la televisión argentina, dejó inaugurada una nueva temporada de cenas y almuerzos emitidos por la pantalla de El Trece.

"Para mí va a ser candidata, ¿no quiere ser candidata usted?", le preguntó Mirtha a la mandataria de la provincia. A lo que Vidal respondió: "Todavía no decidí, falta. ¿Para qué vamos a estar diciendo ahora lo que voy a hacer dentro de dos años?".

"Como si fuera tan fácil" lanzarse a candidata a presidenta", agregó la gobernadora, a quien la conductora intentó convencer: "La gente la va a votar María Eugenia, la gente la adora".

Otros de los invitados a la mesa de la diva fueron los periodistas Julio Bazán, Daniel Santoro y la actriz Eugenia Tobal, a quien Mirtha preguntó sobre la causa judicial que enfrenta a Calu Rivero con Juan Darthés. "Está bueno que se diga si es que sucede, pero no puedo opinar porque no sé. Yo aprendí que a veces es mejor no opinar si uno no sabe", respondió la invitada.