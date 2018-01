Municipales no cobraron su sueldo y amenazan con retención de tareas: “Esto es ex profeso”

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) advirtió que si este lunes los empleados no cobran su salario en este quinto día hábil, mañana martes harán desde las 0 horas una retención de tareas en sus lugares de trabajo.

“Siempre es lo mismo y en esta oportunidad con una desprolijidad total. El viernes les depositaron a los trabajadores del Emvial y el sábado cobraron, mientras que el resto no. Creo que hay un autoritarismo que está llevando adelante el secretario de Economía (Hernán Mourelle) para hacer lo que quiere y pasar por encima de la legislación vigente (por el quinto día hábil). Mes a mes tenemos este conflicto. Se hace ex profeso para castigar al trabajador municipal”, afirmó Antonio Gilardi, secretario general del STM, en diálogo con 0223.

En ese contexto, el dirigente consideró que el Ejecutivo paga fuera de término los salarios "para castigar, no sé con qué motivo, al trabajador municipal. ¿Como puede ser que un sector cobró el sábado y el resto no? El trabajador tiene que cumplir con sus obligaciones, pagar un alquiler, sus créditos y otras cosas. Aún el Ejecutivo no se comunicó de manera oficial: hasta las 23 esperaremos sino a las 0 de mañana habrá retención de tareas”, concluyó Gilardi.