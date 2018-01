Llega No Te Va Gustar a Mar del Plata en el marco del festival Rock al Mar

No Te Va Gustar

Con más de 20 años sobre los escenarios, NTVG, integrada por Emiliano Brancciari (voz), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta), Mauricio Ortíz (saxofón), Guzmán Silveira (bajo), Diego Bartaburu (batería), Francisco Nasser (teclado), Denis Ramos (trombón), y Pablo Coniberti (guitarra eléctrica), lanzó “Suenan las alarmas”, su noveno disco de estudio. Con producción artística de Héctor Castillo, la banda exhibe con elegancia sus más de 20 años de trayectoria a lo largo de 12 tracks.

El Cuarteto de Nos

Otro de los grandes protagonistas del festival en el balneario del sur marplatense será El Cuarteto de Nos, integrado por Roberto Musso (guitarra y voz), Santiago Tavella (bajo y voz), Alvaro Pintos (batería), Gustavo “Topo” Antuña (guitarra) y Santiago Marrero (teclados). La banda uruguaya presentará las canciones de “Apocalipsis Zombie” y, claro, hará un repaso de sus clásicos que la hicieron una de las preferidas del público rioplatense.

Piti Fernández

Piti Fernández, la voz de Las Pastillas del Abuelo, vendrá a Mar del Plata para deleitar al público con las canciones de “Conmigo mismo”, basado un libro de poemas editado por Francisco Betancor (abuelo del cantante) hace unos cincuenta años y hoy es la génesis de este proyecto familiar. Los temas tienen un sonido cercano al folk y rock.

El Plan de la Mariposa

Se formó en 2008 como una banda argentina de rock latino y psicodélico integrada por nueve músicos: cinco hermanos y cuatro amigos. Surgida en Necochea, un par de años después hizo base en Buenos Aires. La búsqueda de la banda partió de la fusión, entrelazando artes en una puesta escénica estimulante. Sus temas rozan distintos estilos como rock, psicodelia, cumbia y folklore.

Felix y los sin Fritz

Felix y los sin Fritz es una banda marplatense, que se formó a mediados del 2011. Sus discos transitan por una gran cantidad de géneros como rock, folk, pop y cumbia.

202

202 es una banda de electro-rock formada por Rha y Osko, ex cantante y guitarrista de los desaparecidos Santos Inocentes, que se destacaron en el under a fines de los 90 a partir de una propuesta musicalmente novedosa para la época. 202 es su actual proyecto, que también comparte con el ex A.N.I.M.A.L. Titi Lapolla.