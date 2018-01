Leonardo Areal, la primera cara nueva para Alvarado

Se lo vio disfrutar el primer día de entrenamiento, el grupo le abrió rápidamente las puertas, conocía a algunos de los chicos de la local por haberlos tenido de compañeros en las inferiores de AFA de Aldosivi y a "Cuyi" Verón con quien compartió plantel en Estudiantes de La Plata. Entonces, su llegada a Alvarado fue más fácil. Luego de que a fines de la semana pasada quedara casi confirmado su arribo, este lunes a la mañana Leonardo Areal ya se sumó a los entrenamientos del conjunto de Mauricio Giganti y se convirtió en la primera incorporación para la segunda fase del Torneo Federal A y la Copa Argentina.

Cuando le salió la oportunidad, no lo dudó. Con 21 años recién cumplidos (13 de diciembre de 1996), entendieron tanto Estudiantes como él que en Reserva ya había demostrado todo y, al no tener lugar en el plantel principal, lo mejor era salir a sumar rodaje en una Primera División. Entonces, apareció su ciudad, Alvarado y "la verdad que cuando me dijeron lo vi como una buena oportunidad para venir, para intentar sumar minutos, seguir agarrando rodaje y volver de la mejor manera a Estudiantes en junio. Pero ahora ya tengo la cabeza acá, en tratar de hacer bien las cosas, hacer una buena pretemporada y si se puede ganarse un lugar", analizó el talentoso enganche que tiene como uno de sus fuertes la pelota parada.

Su mejor carta de presentación es la repercusión que tuvo su salida del "pincha" en los hinchas del equipo de La Plata, que mostraron su descontento porque entendían que era el momento de que le den un lugar y empiece a ganarse un lugar en el equipo de Bernardi. Pero él no se lo cree y mira para adelante: "Leí un par de cosas pero no te podés dejar llevar por eso, si Estudiantes decidió que esto era lo mejor será por algo y la verdad que estuvimos de acuerdo, es una buena oportunidad, lo analizamos las dos partes y llegamos a esta decisión. Yo estoy contento de estar acá y quiero sumar", explicó muy concentrado en su objetivo de ganarse un lugar en la consideración de Giganti.

Con 17 años, dejó su casa familiar y se fue a probar suerte a Estudiantes. Había arrancado en Argentinos del Sud, de ahí pasó a las inferiores de AFA de Aldosivi y dio el salta al "Pincha", donde "arranqué en quinta, un año en cuarta y después reserva. En enero de 2017 tuve la chance de viajar a la pretemporada de Estados Unidos y "compartir esa pretemporada o entrenamientos con los jugadores de Primera fue muy importante, es una experiencia bárbara, aprendés muchísimas cosas, sobre todo en los viajes que te hablan, te aconsejan y es muy importante para uno que está haciendo sus primeras armas. Hay que tratar de aprender, me sirvió muchísimo, son recuerdos lindos que uno se lleva pero ahora toca estar acá y pienso dar lo mejor de mí en Alvarado", contó "Leo".

A la hora de definirse como jugador, cuáles son sus características, aseguró que "me hago fuerte en la pelota parada, tengo muchos goles en reserva de esa manera. Después intentaré aportarle al equipo juego, pase corto, del sacrificio y entrega no hablo porque es algo que tenemos que dar todos los jugadores, pero voy a buscar dar lo mejor y que con el correr de las prácticas me vayan conociendo", señaló. Y en Estudiantes ha jugado "atrás del 9 muchas veces y como doble cinco más adelantado, sin tanta responsabilidad en la marca, que es donde más cómodo me siento, por donde más pasa la pelota y a partir de ahí tratar de armar juego. Pero me adapto y voy a jugar donde el técnico me necesite", afirmó nuevamente mostrando sus ganas.

La pretemporada de Alvarado sigue a paso firme. Sin descanso, desde el viernes el plantel ha trabajado siempre en doble turno y lo continuará haciendo hasta el próximo fin de semana, cuando el sábado disputará su primer amistoso frente a San Martín de San Juan en el predio de Cadetes de San Martín. La buena noticia es que todos los jugadores están en plenitud y trabajan con normalidad. La única ausencia fue la de Ezequiel Filipetto, que aún no terminó de sellar su rescisión de contrato pero sigue sin presentarse a las prácticas.