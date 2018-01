Advierten que hay más robos en el sur y piden la presencia del Operativo Sol

Desde el Foro de Seguridad Municipal advierten que se incrementaron los robos en el inicio de la temporada de verano en los barrios periféricos de Mar del Plata, principalmente de la zona sur, como pasó este domingo en Faro Norte. Por tal motivo solicitan a las autoridades que parte del Operativo Sol se extienda a esas zonas de la ciudad.

“Vemos que el centro, macrocentro y algunos puntos turísticos están muy bien cubiertos y hay diferentes fuerzas actuando. Pero todavía no advertimos, como venimos subrayando, que en los barrios haya más personal policial: no se ha reforzado la zona sur, oeste, Batán y la zona norte. Seguimos con el mismo problema de tener bajos recursos policiales custodiando a la zona que rodea a la ciudad de Mar del Plata. Como todos los Operativos Sol, no hemos visto una mejoría”, señaló Monica Rizzo, presidenta del Foro de Seguridad, en diálogo con 0223.

En tal sentido, la forista advirtió que “desde hace un par de semanas se han incrementado los hechos de inseguridad en el Sur. Uno es el caso de San Eduardo del Mar, donde entran a robar a las casas cuando la gente está en la playa. Es por eso que en estos días queremos reunirnos con las autoridades policiales para solicitar más seguridad”, expresó.

“No hay controles sorpresivos, los que están son fijos. Seguimos teniendo las mismas fuerzas tanto provincial como local en el mismo lugar. No hay un refuerzo del Comando de Patrullas, que cubre el centro de la ciudad hasta el Faro en los barrios más alejados del centro. Mar del Plata llega hasta el arroyo Las Brusquitas y el Operativo Sol llega apenas a las primeras playas del sur. Creemos que se puede distribuir mejor las fuerzas para que los marplatenses y turistas estemos más seguros”, concluyó Rizzo.