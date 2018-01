La contrató como secretaria y quiso obligarla a mantener relaciones sexuales para no echarla del trabajo

Una chica de 22 años denunció que un empresario de 62 años que la había contratado a comienzos de diciembre para trabajar en la promoción de una tarjeta de descuentos intentó obligarla a mantener relaciones sexuales a cambio de mantenerla en el puesto.

Según contó Sabina este martes, todo comenzó cuando, a raíz de un clasificado que había sido publicado en el diario La Capital en el que se solicitaban promotoras para la tarjeta “Plural Descuento”, se presentó a una entrevista de trabajo y empezó a trabajar el 1 de diciembre en una oficina ubicada en Brown 3185. “Me contrató el empresario Jorge Martínez, quien si bien al principio buscaba una promotora, me dijo que prefería que fuera su secretaria personal”, explicó en diálogo con 0223.

Aunque en los primeros días algunos comentarios y actitudes del sujeto la incomodaron, la chica continuó yendo al lugar porque “necesitaba el trabajo”. “Mi horario inicial era de 9 a 13 y de 15 a 19, pero con el paso de los días empezó a pedirme que me quedara fuera de hora”, relató.



Aprovechándose de la necesidad de empleo de la chica, Martínez llegó a pedirle en alguna oportunidad que fuera a su casa particular a “cuidar a su hija de 4 años” y empezó a insinuarle que tenía intenciones de mantener relaciones sexuales con ella. “Un día me dijo que era adicto al sexo y luego, como al pasar, que tenía permiso de portación de armas, como para asustarme”, detalló.

Al advertir que la situación comenzaba a irse de sus manos, Sabina le dejó en claro que sólo iba a la oficina a trabajar y que descartara otras intenciones. “Ahí fue cuando me dijo que si yo quería conservar el trabajo, tenía que estar con él”, explicó. Ante la amenaza, la chica huyó del lugar.

Regresó dos días más tarde, el 21 de diciembre, luego de que Martínez la llamara por teléfono para disculparse y pedirle que volviera. Pero todo fue aún más grave: una vez en la oficina, el sujeto intentó desvestirla y obligarla a mantener relaciones con él. Sabina, una vez más, se fue del edificio de Brown e Independencia, directo a radicar una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

“Más allá de la denuncia y de la causa judicial que se inicie, quiero exponer públicamente lo que viví para que no le pase a ninguna otra mujer, ya que durante el tiempo que estuve trabajando con él, ví que entrevistaba en promedio a 10 chicas por día y les prometía trabajo seguro con sueldos altos”, afirmó Sabina, quien también reparó en que el mismo aviso que había llamado su atención “volvió a ser publicado hasta el 17 de diciembre”.

Por último, la víctima dijo que “hay otros casos” de mujeres que pasaron por la misma situación aunque, a diferencia de ella, no se animan a denunciarlo. “Ya me puse en contacto con otras dos chicas a las que les había pasado lo mismo pero, por la cantidad de entrevistas que hacía por día, imagino que debe haber muchas más”, remarcó.