Se presentó una nueva edición de la Feria del Libro

Este lunes, se realizó la presentación de la 14º edición de la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” que se realizará del 5 al 21 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento y Alberti. El evento está organizado por el Municipio, la Cámara de Libreros del Sudeste de la provincia de Buenos aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

En la presentación, estuvieron presente el intendente Carlos Arroyo, el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Unmdp, Alberto Rodríguez; el secretario de la Cámara de Libreros del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Damián Alé; el representante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Miguel Ratti; el secretario de Cultura, Christian Rabe, entre otros.



Por segundo año consecutivo estará presente el Banco Provincia con descuentos y cuotas sin interés y el Senado de la provincia de Buenos Aires producto de gestiones de la Municipalidad. Además estará presente la editorial Randon House y autores marplatenses. Estará presente un espacio de Bibliotecas Públicas Municipales, con narradores, bibliotecarios y los Abuelos Narradores, fomentando la promoción de la lectura con libros y material didáctico.

El intendente Arroyo manifestó que “para mí, el más grande de todos los argentinos, el Gral. Manuel Belgrano pensaba sobre las dificultades de los primeros momentos de la Revolución de Mayo y, para él, el problema era la desunión. Me pareció genial que hace más de 200 años, un patriota tuviera ese tipo de pensamientos. Yo adherí inmediatamente a ese pensamiento, el principal problema nuestro es la división, el no tener la capacidad de escuchar al otro y la capacidad de no comprender que necesitamos trabajar todos juntos por el bien común”.



Seguidamente, el jefe comunal sostuvo que “aquí es donde entra el libro, un arma extraordinaria –tal vez la más grande- para propagar, difundir y hacer universal la cultural. Y la cultura es el único camino para igualar a todos los seres humanos. Si no mejoramos el conocimiento, la capacidad de razonar el espíritu crítico, la acumulación de conocimiento científico, no vamos a poder lograr una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos”.

Por último, el intendente subrayó: “El libro es el pensamiento concentrado de miles o millones de personas a las que quizás nunca uno va a conocer. El libro es alimento para el espíritu. Así vamos a lograr una sociedad verdaderamente democrática, igualitaria, justa y –psicológicamente- sana. No tengo ninguna duda que el libro jamás podrá ser sustituido. El libro no es solamente un contenido abstracto también es lo que uno toca, huele y ve, no sirve You Tube ni ningún tipo de artefacto electrónico; tiene una magia que atrapa".

“Yo festejo este acontecimiento, que el Centro Cultural de la Estación Sur –tal vez el mejor lugar de Mar del Plata- sea el lugar para este evento y para que nuestro pueblo pueda llegar y tener acceso al libro”, añadió.

Damián Alé precisó que “este tipo de evento es importante para el empuje de las ventas”, y destacó la “colaboración entre todas las entidades que participan para poder seguir adelante con la realización de cada Feria”.

Por su parte, Miguel Ratti manifestó que su “felicidad por una nueva Feria. Siempre pensamos que en la cultura de Mar del Plata y en el acceso a la cultura para todos”. Asimismo, el representante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos confirmó la presencia del Embajador de Cuba en Argentina para el día 5 de octubre donde se presentará un libro realizado en conjunto entre las cancillerías cubana y argentina sobre José Martí.

Por último, Alberto Rodríguez, de la Unmdp, expresó que “buscamos promover el crecimiento de cada Feria y que no solo se expone la venta de libro sino la difusión de otros autores y de divulgadores científicos”. Además, el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Unmdp remarcó la importancia de “este modelo de gestión de la Feria que es un orgullo” y aprovechó para felicitar a la municipalidad por la reapertura del Teatro Colón que se realizó este domingo.