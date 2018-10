Arroyos tapados, un problema más grave que el granizo para los productores rurales

La espectacular granizada que cayó hace dos sábados en la zona de Sierra de los Padres provocó daños severos en el cordón frutihortícola, un sector que de por sí ya venía castigado. Sin embargo, las enormes pelotas de hielo no fueron lo más dañino para los productores: el agua afecta los invernaderos y las plantaciones.

En ese marco, los productores pudieron recorrer la zona con el ministro de Agroindustria de la provincia, Leandro Sarquís, para mostrarle las consecuencias de la tormenta, pero –fundamentalmente- la falta de presencia del Estado en la limpieza de los arroyos y los canales secundarios.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-24-18-17-0-la-granizada-agravo-la-crisis-de-los-frutihorticolas-temen-perder-todo

“Se acercaron a ver en persona la situación, así que eso es importante”, le dijo a 0223, el referente de los productores rurales Ricardo Velimirovich. Si bien el ruralista remarcó que la tarea de limpieza de arroyos y canales no le corresponde a Agroindustria, sino a Hidráulica de la Provincia, el ministro se comprometió a realizar las gestiones.

A fin del año pasado, los productores rurales lograron un acuerdo con la Universidad Nacional de Mar del Plata para desarrollar una aplicación que les permitió realizar un plano digital de todos los arroyos y sus canales secundarios. Es que el cordón frutihortícola está rodeado por cuatro arroyos principales, pero tiene un sinfín de derivaciones que son las que traen mayores dolores de cabeza a los productores.

Con este avance tecnológico pudieron determinar todos los canales secundarios lo cual debiera facilitar las tareas de limpieza. Pero no ocurre. “Hidráulica adhirió y está al tanto”, dijo Velimirovich.

Durante la recorrida con Sarquís, los productores pudieron mostrarle concretamente las consecuencias de la falta de limpieza. “Fuimos a un sector lindero a un arroyo que habían limpiado los propios productores y la tormenta había generado menos daños. Y recorrimos otro con falta de limpieza y había sido mucho peor”, detalló Velimirovich.

Tras la reunión con Sarquís, los productores acordaron realizar un registro detallado de los daños sector por sector para planificar la asistencia. “Demora, pero nos proponemos hacerlo prolijo y ordenado”, indicó.

Es que, según detalló, algunas zonas del cordón frutihortícola marplatense estuvieron más afectadas por el granizo, que destruyó los invernaderos, y otras por el agua que arrasó con los cultivos.

En cuanto a la posible ayuda, Velimirovich dijo que por el momento no se avanzó en una propuesta concreta y remarcó que se hablará en conjunto con los productores de La Plata que también se vieron afectados por el fenómeno climático. Sin embargo, aclaró que no quiere créditos blandos porque “el sector ya no soporta más endeudamiento”. “Nos vendría bien ayuda de insumos para no endeudar más a los productores. La situación es más difícil que antes”, concluyó.