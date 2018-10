Alvarado defiende la punta en un reducto complicado

Deportivo Madryn: Pablo Lencina; Facundo Vega, Roberto Tucker, Mauricio Mansilla y Sebastián Robles; Marcos Pérez, Roberto Birge, Rodrigo Bona y Jorge Gaitán; Lihue Prichoda y Franco Pérez. DT: Luis Murúa.

Alvarado: Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Tomás Mantia y Fernando Ponce; Roberto Bochi y Cristian Canuhé; Julián Bonetto, Rodrigo Depetris y Gentile o Visser; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

Estadio: "Abel Sastre".

Arbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca).

Hora: 16.

Resto de la fecha

15hs. Sol de Mayo vs. Cipolletti

16hs. Sansinena vs. Villa Mitre

21hs. Ferro de Pico vs. Deportivo Roca