Fuera de casa, Alvarado es cosa seria

En su mejor partido en lo que va del campeonato, otra vez en el sur del país, Alvarado ratificó que nada es casualidad, revalidó todo lo hecho en los sintéticos de Cipolletti y Deportivo Roca, y le ganó con autoridad a Deportivo Madryn por 3 a 1 para consolidarse como invicto y puntero, ahora en soledad, de la Zona 1 del Torneo Federal A. Gaspar Gentile, en dos oportunidades, y Rodrigo Depetris, los autores de los goles del conjunto de Giganti.

Cómodo, como si fuera en su casa, Alvarado se siente bien jugando de visitante y se planta de igual a igual, no le deja tomar la iniciativa al local y pone el partido lejos de Matías Degrá. Entonces, el rival, empujado por su gente, se desespera muy rápido y empieza a probar desde afuera del área sin demasiado éxito. Recién llegando al cuarto de hora, Deportivo Madryn tuvo aproximaciones y, en gran parte, por la presión en la salida del "torito" que terminaba tocando atrás para el arquero que no pudo despejar bien en dos oportunidades y generó que fuera inquietado por los de Murúa que, de todas formas, no llegaron a lastimar. La más clara, fue una pelota parada que conectó Mansilla y se fue por encima del travesaño.

Del otro lado, la idea era clara, conectar a los hombres de buen pie y complicar en las espaldas de los dos laterales sureños, ambos marplatenses, conocidos acá, que son naturalmente centrales y la velocidad y desequilibrio de Gentile y Depetris podían ser un dolor de cabeza para los grandotes Robles y Vega. Sin embargo, costó encontrarles las espaldas y, por eso, Alvarado no sufría pero tampoco exigía a Lencina. Sí, mostró una notoria mejoría en el pase corto a partir de Canuhé, las trepadas de los laterales y la movilidad de los tres que juegan atrás de López. A los 23', encontró lo que había venido a buscar, Depetris se tiró atrás y de allí lanzó para la corrida de Gaspar Gentile que controló bárbaro, dejó en el camino al arquero y tocó al gol para sellar el 1 a 0.

Sin desesperarse, Deportivo Madryn pudo tomar el protagonismo que pretendía con muy buenas subidas de Vega. El "Colo" (exKimberley y Unión) tuvo el empate en un centro pero le erró por centímetros al arco; en la siguiente, a los 33', llegó al fondo y sacó el centro bajo que Franco Pérez punteó para dejar fuera de acción a Degrá y dejar todo como al principio. Lejos de enloquecerse, con el gol local, apareció la mejor versión de Alvarado, con juego asociado, con Canuhé adueñándose de todas las pelotas, buscando conexión con los hombres de ataque. Primero Mansilla ahogó lo que era la llegada de Gentile para concretar una buena acción colectiva y, después, Tucker despejó con lo justo un cabezazo de Mendoza que tenía buena dirección.

En el complemento, el que tomaba la iniciativa era el equipo marplatense y el local se sentía cómodo saliendo rápido de contra y buscando alguna pelota parada para aprovechar una de sus mayores virtudes. Así, casi tiene el segundo pero el línea levantó la bandera cuando el balón terminaba en el fondo del arco. Por juego, era más claro el "torito" que sorprendió con un muy buen remate de Brian Visser que se perdió apenas afuera. Sin embargo, cada vez que Deportivo Madryn se animaba y atacaba por las bandas, la pasaba mal Alvarado que, por suerte, podía desactivar dentro del área los envíos que llegaban en busca de los delanteros. Por eso, Giganti reforzó el mediocampo con el ingreso de Urquiza que fue al lateral y Caro se adelantó para acompañar a Bochi en la recuperación. Como contrapartida, Muría metió al goleador Mc Coubrey por un volante central para ir por el triunfo.

Con las espaldas bien cubiertas, Canuhé y Depetris se liberaron más y se juntaron para generar riesgo, tocaron y terminaron asistiendo a Gentile que definió cruzado, apenas afuera, en la más clara del complemento. O por lo menos, hasta que a los 26' llegó el segundo. El cambio le dio sus frutos al entrenador pampeano, porque Urquiza no sólo clausuró su sector, sino que pasó al ataque, metió un centro bárbaro y Rodrigo Depetris cabeceó abajo, contra el caño izquierdo, imposible para superar a Lencina y darle nuevamente la ventaja al "torito". Ahora sí, abajo en el marcador, con poco tiempo por delante, Deportivo Madryn se desesperó y Alvarado mantuvo la calma, movió la pelota, la cuidó lejos de su arco, con Canuhé como estandarte, para dejar que corra el reloj.

En el cuarto de hora final, el local no tenía ideas pero Testa lo ayudaba y cobraba falta en cada pelota dividida, para que la pelota cayera con peligro al área de Degrá. La defensa redoblaba esfuerzos para despejar en el juego aéreo y el arquero controló con la vista un tiro libre de Bona que se fue apenas afuera. El aurinegro no tuvo claridad y Alvarado se hizo fuerte, casi no sufrió y lo liquidó de contra con Gentile, que recibió luego de una gran acción individual de Emiliano López, abrió los ojos para definir ante la salida de Lencina y empezó a terminar la historia. Que pudo tener un gol más si no hubiera sido por el travesaño que ahogó otro grito.

Pero eso ya fue lo de menos. El pitazo final de Testa fue el desahogo, la alegría y la ratificación de todo lo hecho hasta el momento. Hoy con otro sabor, hoy se ganó pero se ganó bien, el juego asociado dio sus frutos, la defensa volvió a mostrar solidez, el medio se hizo eje y los de arriba no fallaron, para sumar nuevamente de a tres, para meter otra vez tres goles lejos de Mar del Plata, para demostrar que este Alvarado, es cosa seria.