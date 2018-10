Santiago "El Tren" Sánchez, en un nuevo festival en Club San José

Casi dos meses después de su debut como profesional, Santiago Sánchez tendrá su segundo combate y nuevamente en un Festival de Boxeo en el Club Atlético San José (España 3443). El sábado próximo, cerca de la medianoche, enfrentará a Daniel Adolfo González, oriundo de Garín, por la categoría hasta 63 Kg.

Será la pelea principal de una velada que previamente tendrá 10 combates amateurs y dos exhibiciones, y que comenzará a las 21. Entradas anticipadas a $ 150 pesos en el gimnasio "Squatgim" (Moreno 2941, primer piso). Y se solicita llevar alimentos no perecederos para el comedor "Familias Unidas".

Rubén Eduardo "Siru" Acosta, organizador junto a "Charly" Rodríguez de este evento, contó a 0223: "Vendrán boxeadores de Dolores, Maipú, Pinamar, Balcarce y Necochea que pelearán con chicos de Mar del Plata del gimnasio GMB, Talcachuano Box, Club Alvarado, Squat Gym y Fernando Sosa". Sobre la pelea de su pupilo Sánchez, expresó: "Estoy orgulloso y motivado por llevarle la carrera a este gran boxeador que es un placer verlo entrenar y cómo se sacrifica, poniéndose una meta en su cabeza que es llegar. Desde mi lugar, junto con los sponsors, trabajamos para poder lograr el sueño".

La velada también tendrá a su hijo, Franco Acosta, en su última pelea como amateur antes de debutar el 8 de diciembre.

"Mi segunda pelea es el inicio de todo"

Santiago Sánchez, que contó su dura historia de vida a 0223 previo a su debut profesional del 17 de agosto pasado, se refirió a cómo llega a este combate: "La primer pelea fue como una más, abarcó un nerviosismo importante el debut (venció a Alan Gauna, de Florencio Varela). Pero ya pasó el primer paso, ahora empiezo a creer más en mí. Todo lo que hago es con otra mentalidad y seriedad, tanto para llegar al pesaje como llegar al triunfo. Ya no vale más lo mismo un empate o una derrota. Yo quiero lograr todo con el boxeo".

"Estamos trabajando durísimo y con seriedad, respeto, responsabilidad para cada uno que apuesta a mí, porque detrás de mi hay un equipo que deja su familia, su casa, para venir a invertir horarios conmigo. Los sponsors que colaboran con su dinero y trabajo para que yo pueda subir a hacer lo que más me gusta. A disfrutar y representarlos. Es un cambio de fichas. "Mi segunda pelea es como el comienzo de todo. La primera fue el paso inicial, darte cuenta que avanzaste. Ahora, a trabajar en el profesionalismo a full", agregó.

Sobre su preparación para enfrentar a González, dijo: "en lo físico he dejado todo, trabajando doble turno mañana y tarde. Estoy muy seguro de lo que subo a hacer, y cada vez empiezo a creer

que lo que estoy haciendo es a otro nivel. Me dolería mucho una derrota porque estaría tirando un trabajo de muchos años a la deriva. La idea es mantenernos con un par de peleas invicto como para poder enseguida buscar mejores rivales", declaró.

La velada boxística en el gimnasio Miguel Morea del Club San José también tendrá fines benéficos. Se solicita a los espectadores acudir con alimentos no perecederos que irán al comedor "Familias Unidas" de Ana Bustos, que le da desayuno y merienda a más de 100 chicos. También parte de lo recaudado será para la familia de Alan Guevara, pugilista que afronta un costoso tratamiento en la Clínica Fleni luego de un gravísimo accidente automovilístico. "Siempre se hace algo bueno, en el boxeo somos una familia muy grande que nos tenemos que ayudar entre todos", sostuvo Acosta.

Exhibiciones:

Exhibición de manopla con Martín Burckhardt

Exhibición de lujo: Tony Dingo Orono vs. Diego Henrik, campeón mundial de Tang Soo Do

Combates amateurs:

Matías Bugois vs. Miguel Oquendo

Axel Cepedea vs. Gian Miluzi

Facundo Benítez vs. Adrián Gianbusi

Iván Menotti vs. Lautaro Murua

Juan Pablo Gari vs. Mariano Hankel

Enzo Calafate vs. Luciano Aristegui

Maxi Heredia vs. Facundo Maya

Pedro Aguirre vs. Braian Zapata

Ezequiel Acosta vs. Fausto Catoni

Mariano Bertola vs. Raúl Cwalina

Pelea profesional

Santiago "El Tren" Sánchez vs. Daniel Adolfo González