Los usuarios de telefonía celular prepaga deberán registrarse si no quieren perder su línea

Los usuarios de telefonía celular que no pagan abono y usan el modo prepago, deberán registrarse para no perder su número. La medida, implementada desde mayo del 2017 por el Gobierno Nacional finaliza el próximo 18 de octubre y busca que esas líneas no entren en el mercado de la ilegalidad. Las líneas podrían ser bloqueadas o suspendidas de manera temporal hasta completar el registro.

Este anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa este miércoles por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la presidenta del Enacon, Silvina Giudici y funcionarios del Gobierno porteño.

"Necesitamos nominativizar los celulares para evitar que los que son robados entren en el circuito de la ilegalidad. Junto con la Ciudad de Buenos Aires hemos coordinado operativos específicos para sacar estos móviles robados del circuito. Es importante hacerlo, ya que cada vez que desbaratamos una banda narco, encontramos entre 20 y 30 teléfonos celulares", señaló Bullrich.

En noviembre de 2016 se publicó la Resolución Conjunta 6– E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad, la cual instruía al ENACOM a crear un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles y a las operadoras a componer un procedimiento de confirmación de identidad de los nuevos chips prepagos que se activen.

"Esta Campaña de Nominatividad ayuda a que a la gente no le roben el celular, que hoy en día es el elemento más robado en la Argentina. Trabajamos para bajar esa estadística", señaló Bullrich.

En la actualidad, hay 17.371.344 líneas prepagas que aún no han sido nominadas, lo cual representa un 50% de la totalidad de las mismas.

"Registrar las líneas trae dos claros beneficios a los usuarios: primero, si se le pierde o le roban el teléfono celular, este no perderá su número ya que, al estar nominado, solo se suspenderá momentáneamente. Segundo, al estar adjudicada la identidad de cada línea, se evitará así que el usuario quede vinculado con cualquier tipo de delito realizado a través de una identidad falsa", indicaron.

Para no quedar inhabilitado, los usuarios deberán llamar al *234# desde la línea de teléfono que se desea registrar.