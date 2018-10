Mourelle: “Los concejales quieren seguir viviendo en Disneylandia”

Luego de que el presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui y la mayoría de los concejales criticaran al Ejecutivo local por no cumplir con un decreto para reencasillar al personal del cuerpo legislativo, el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle, cargó duramente contra los ediles.

En declaraciones a Radio Continental Mar del Plata, el funcionario de Carlos Arroyo manifestó que “no tuve el placer de escuchar la conferencia de prensa de los concejales pero hay que explicar que hay un conflicto de poderes generado por el presidente del Concejo Deliberante que firmó un decreto antijurídico que contradice las normas”.

Al mismo tiempo, consideró que “el presidente del Concejo Deliberante no tiene ninguna potestad de modificar el gasto luego de que se aprobara el presupuesto municipal. Así lo dice la normativa, la jurisprudencia y los dictámenes de la procuración general de gobierno de la provincia de Buenos Aires”.



A continuación, Mourelle resaltó que “lo peor de todo esto es que los concejales y el presidente de HCD no están tomando conciencia de lo que necesita la gente y los vecinos. No están haciendo el ajuste que viene realizando la política”. “Quieren que la gente haga el ajuste pero la política marplatense no está acompañando al vecino. Quieren seguir aumentando el gasto de la política. Esto me da vergüenza”, añadió.

Además, el secretario de Hacienda detalló que “la ley municipal autoriza al Concejo Deliberante para fijar sus presupuestos de hasta el 3 % del presupuesto municipal. Los señores concejales se han fijado un presupuesto casi el 3% del gasto. Se lo fijaron sobre un gasto que consideraba un déficit de casi 1200 millones de pesos heredado de la gestión anterior. Gastan sobre lo que no va a ingresar”.

“Desde que asumió su cargo, la gobernadora Vidal viene dando el ejemplo, junto con los legisladores provinciales, ya que tenían un gasto importante pero que cada año lo vienen bajando ese porcentaje sobre los gastos del presupuesto provincial. Mientras tanto, los concejales de Mar del Plata les cuestan a los vecinos casi un millón de peso por mes. Es decir, 12 millones de pesos por año para cada concejal. Este es el gasto de la política”, disparó Mourelle.

Para el funcionario de Arroyo, “la política de Mar del Plata no tienen ninguna intención de acompañar el esfuerzo de los vecinos. Quieren seguir incrementando el gasto de la política”. “Los concejales quieren defender los privilegios y defender esa forma de hacer política de no pensar en la gente, no preocuparse por el vecino y no cuidar el dinero del vecino y malgastarlo”, lanzó.

Por último, Mourelle dijo que “se está haciendo un trabajo titánico para equilibrar las cuentas del municipio pero los concejales no le quieren cobrar a los sectores que pueden pagar, condonan tasas a diferentes sectores corporativos y además hoy defienden seguir gastando y gastando cuando la gente está haciendo el ajuste”.

“Los concejales quieren seguir viviendo en Disneylandia. Ellos piensan que viven en una burbuja o en una isla. Piensan que son una casta diferente al resto de la gente. Esto me da vergüenza”, sentenció.