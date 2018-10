Micheli: "No es cierto que lo único que se puede hacer en Argentina es arreglar con el FMI"

Con la presencia del secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, el secretario adjunto de la Central y de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane y la presencia de más de 25 delegados y delegadas de organizaciones sindicales de nueve países de Latinoamérica y Europa.

Este Encuentro Internacional es una iniciativa del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en el marco de las actividades por su 75° aniversario, cumplidos el 8 de octubre pasado y que culminarán con el festejo el próximo domingo en la Villa Marista, para más de mil invitados.

En la conferencia de prensa, Pablo Micheli dijo que “las políticas de este gobierno sólo sirven para sacarle cada vez más poder adquisitivo a trabajadores, jubilados y los sectores productivos .Nos arrancan el poder de compra para ponerlo en el mercado financiero, para pagar deuda y hacer negocios con el FMI. “Los trabajadores tenemos alternativas a todos los planes que tienen los gobiernos neoliberales, que son una desgracia para los pueblos de todo el mundo”, resaltó.

También, el dirigente gremial anunció las medidas que la CTA Autónoma está desarrollando en rechazo al ajuste y al proyecto de presupuesto 2019. “El 24 de octubre vamos a estar masivamente movilizados al Congreso con las demás centrales y organizaciones porque no queremos que voten ese engendro de presupuesto es una desgracia para el pueblo argentino. No es cierto que lo único que se puede hacer en Argentina es arreglar con el FMI”, dijo.

A su vez, Micheli manifestó que “hay otra camino, más sencillo, donde el sacrificio valga la pena, porque es nuestro camino, no el que impone Christine Lagarde. Estamos en una crisis terminal, con familias que no pueden pagar las tarifas de los servicios, por eso decimos que el gobierno tiene que condonar la deuda a la gente, porque no da más”.

El seminario se desarrollará hasta el sábado por la tarde, con la presencia de dirigentes del ámbito de la energía de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, México, Cuba, Puerto Rico, Francia y Argentina.

Por su parte, Rigane explicó que “este seminario es importante para intercambiar opiniones y tratar de desarrollar una línea de acción común para toda América en donde vivimos la misma política energética. La iniciativa neoliberal trata de implementar en todo el continente un esquema similar de saqueo, quita de derechos y empobrecimiento”. “Con este seminario tenemos la posibilidad de conocer realidad, debatir y establecer un acuerdo de acciones comunes para ver cómo hacer, desde el movimiento obrero, para que la energía sea accesible a todos los usuarios”, agregó.

Además, Rigane detalló que la política energética del gobierno nacional es “una estafa”. “Vivimos una estafa a los usuarios de los servicios. Sufrimos aumentos permanentes de las tarifas o tenemos que hacernos cargo de pagar la devaluación. Esto lo hacen para garantizan la seguridad jurídica de las empresas pero violan la seguridad de los usuarios”, dijo.

Resaltó que “esta realidad hay que cambiarla y para eso hay que modificar el modelo energético, basado en extranjerización y privatización. Necesitamos un Estado que garantice el acceso a la energía a toda la población todos accedan, y terminar con el concepto de la mercancía”.

“La energía es un bien social, un derecho humano e imprescindible para acceder a una vida digna. En cualquier país de Europa si una familia destina más del 10 de sus ingresos a pagar servicios, se la considera en pobreza energético. Acá las familias deben destinar el 50 ó 60 por ciento y hasta sacar créditos, porque solo se busca garantizar la rentabilidad de las empresas”, remarcó.

También, Rigane denunció un nuevo acuerdo en el yacimiento de Vaca Muerta. “Los dirigentes del sindicato del Petróleo de Neuquén entregaron el derecho a huelga de sus trabajadores para garantizarle a los grupos monopólicos extranjeros que puedan sacar el gas y el petróleo, exportarlo y seguir enriqueciéndose mientras el pueblo se empobrece. Esto es lo que tenemos que resolver y Luz y Fuerza de Mar del Plata debe contribuir junto al conjunto del movimiento obrero”, sentenció.