Independiente fue el único que sacó pasaje a los playoffs

Zona Campeonato: Kimberley 30 puntos (C); General Urquiza 23; Círculo Deportivo 22; Alvarado 20; San Lorenzo y Nación 18; Los Andes/Batán y Quilmes 17; El Cañón y San Isidro 14; Deportivo Norte 13; Argentinos del Sud 12; River 10; Los Patos 9; Unión 7.

Zona Reválida: Cadetes 27 puntos (C); Al Ver Verás 25 (C); Independiente 23 (C); Peñarol 20; Once Unidos 16; Atlético Mar del Plata 15; Banfield y Talleres 14; Boca 13; Racing 12; Libertad 9; San José 7; Huracán 6; General Mitre 4.