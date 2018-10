Mar del Plata Club, cerca del título en el Regional Pampeano "A"

Se disputó este sábado la fecha 8 del Torneo Regional Pampeano A, en donde los tres primeros volvieron a ganar y a dos fechas del final Mar del Plata Club quedó a un triunfo de volver a ser campeón.

En el Barrio Libertad no fue sencillo pero Mardel pudo derrotar a Universitario por 31 a 17. Los tries de los de "Nona" Urrutia llegaron de la mano de Guido Bertozzi, Alenadro Pardo, Emanuel Mendizabal, Benjamín García y Tomás Sestelo, en tanto que en Uni hubo tries de Mauro De Angeli y Salvador Gerlero.

En Bahía Blanca el que se trajo un muy buen triunfo fue Sporting, que aún sigue en la pelea por el título y venció 39 a 22 a Sociedad Sportiva. Hubo tries de Leandro Pizzolo, Joaquín García Argibay, Iván Ballesteros y Rodrigo Fernández Criado, en tanto que en los locales marcaron Zanoni (2) y Tomás Inchausti.

En la Sierra de Los Padres el que sigue sumando victorias es Comercial, que en este caso derrotó 20 a 10 a San Ignacio. El Celeste anotó tries con Juan Carelli y Bautista Farisé, quien también sumó dos conversiones y un penal. En la visita dos tries de Lautaro García.

Resultados:

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha 8:

Comercial 20 - 10 San Ignacio

Sportiva 22 - 39 Sporting

Universitario 17 - 31 Mar del Plata Club

Posiciones:

Mar del Plata Club --- 33

Sporting --- 26

Comercial --- 23

San Ignacio --- 5

Sportiva --- 14

Universitario --- 1

Próxima Fecha 9° (27-10):

San Ignacio - Mar del Plata Club

Sporting - Universitario

Comercial - Sportiva

Torneo Regional Pampeano B Campeonato:

Biguá 55 - 5 Los 50

Uncas 80 - 5 Universitario BB

Argentino BB 21 - 24 Los Cardos

Posiciones:

Uncas --- 30

Argentino BB --- 29

Los Cardos --- 24

Biguá --- 20

Universitario BB ---7

Los 50 --- 5

Torneo Regional Pampeano A M19:

Comercial 20 - 10 San Ignacio

Sportiva 22 - 39 Sporting

Universitario 29 - 54 Mar del Plata Club

Torneo Regional Pampeano B M19:

Biguá 48 - 8 Los 50

Uncas 27 - 12 Universitario BB

Argentino BB 22 - 27 Los Cardos

Copa Imágenes MDQ Oro:

Universitario 19 - 66 Mar del Plata Club (Intermedia)

Comercial 40 - 17 Unión del Sur (Intermedia)

Comercial GP - PP Unión del Sur

Copa Imágenes MDQ Final de Plata:

Campo de Pato 37 - 19 Los Cardos