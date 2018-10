Alvarado quiere extender su racha positiva

Dos viajes a Río Negro y uno a Puerto Madryn en un mes y con fecha entresemana en dos de ellos, hacen que Alvarado haya sufrido un desgaste grande desde lo físico y pasado mucho tiempo en ruta entre partido y partido. Sin embargo, los buenos resultados disimulan falencias y cansancio, significan un plus y el "torito" supo hacerse fuerte dentro de la cancha, dominando con autoridad la Zona 1 del Torneo Federal A y con la firme intención de seguir sumando para lograr la clasificación al octogonal lo antes posible. Para eso, buscará dar otro paso este domingo a la 20 cuando reciba en el José María Minella a Sansinena de General Cerri, por la octava fecha de la primera rueda.

El triunfo en el "Coliseo del Golfo" se festejó mucho por lo que significó revalidar todo lo bueno que el equipo venía haciendo de visitante, no es común ganar tres partidos seguidos fuera de casa, más en escenarios tan complicados, y los de Mauricio Giganti lo hicieron con mucha personalidad y, el miércoles, con buen fútbol, en su mejor versión de lo que va de la temporada. Pero como le pasó cada vez que ganó lejos de casa, rápidamente lo tiene que ratificar en Mar del Plata para que aquel resultado tome más valor.

Y no la tendrá nada fácil Alvarado ante Sansinena, un conjunto que en su segundo año en la categoría mantuvo una base y se las ingenia para incomodar a todos sus rivales. Es uno de los invictos que tiene la Zona 1 y viene de igualar sin goles ante Villa Mitre. Respecto a ese encuentro, el entrenador Julio Román realizaría dos modificaciones, con los ingreso de Emanuel Talamet y Lucio Culler por Elías Amarillo y Juan Manuel Abaca.

Por el lado de Alvarado, Giganti no definió el equipo y esta semana ni siquiera se pudo ver un once en cancha, teniendo en cuenta que los trabajos del plantel fueron regenerativos tras el largo regreso de Puerto Madryn. De todas maneras, habiendo jugado el mejor partido en el sur, no sorprendería que el entrenador repita los once por primera vez en el torneo.