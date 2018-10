"Me pusieron la cara contra el asfalto y me pegaron una patada": el testimonio de la marplatense que fue detenida en el Encuentro de Mujeres

Una de las 10 mujeres que fue brutalmente golpeada y detenida este domingo por la noche cuando se desarrollaba la multitudinaria marcha del 33º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Trelew, Chubut, es marplatense y su nombre es Agostina Di Marco.

Después de ser liberada, habló desde el sur del país y contó cómo sufrió la represión institucional de la Policía de aquella provincia.

Estaba en la esquina de la plaza central, frente a donde se encuentra la Municipalidad cuando vio que algunas mujeres forcejeaban con un grupo de varones, entonces se acercó "para ayudar" y dos de ellos la agarraron.

"No pude contra ellos porque eran enormes", contó la joven. Después la arrastraron durante una cuadra y en ese camino se le abrió su mochila, perdiendo "más de la mitad" de sus pertenencias.

Luego, y con violencia, la pusieron contra una camioneta. "Me tiraron al piso, me pusieron la cara contra el asfalto y me pegaron una patada", relató Agostina y contó que minutos más tarde la llevaron a la vuelta de ese lugar donde apareció por primera vez una policía mujer, y tras la llegada de un móvil fue esposada y trasladada a una comisaría.

"Nunca me dijeron por qué me estaban llevando detenida", sentenció Di Marco. Tampoco, le informaron dónde se encontraba y resaltó que ninguno de los efectivos policiales estaba debidamente identificados, por el contrario, vestían de civil.

Ya detenida, la marplatense contactó con otras mujeres que habían sufrido la misma represión institucional y al terminar las audiencias donde les tomaron sus datos personales y les informaron de la causa que les abrieron por "resistencia a la autoridad y agresión en la vía pública", las mujeres realizaron una denuncia en conjunto. "Ninguna tenía nada que ver con esas acusaciones", concluyó.