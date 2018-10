Frente Milagros Sala: van 8 días de acampe en las puertas del municipio y todavía no hay respuestas

Este martes se cumplen 8 días desde que se iniciaron los acampes de diferentes organizaciones sociales frente a las puertas del municipio, y aunque tres de las agrupaciones -la CCC, la Ctep y Barrios de Pie- pudieron acordar con las autoridades municipales, desde el Frente Milagros Salas afirman que ellos no fueron tenidos en cuenta al momento de negociar.

Por ello, unas 240 familias que se turnan entre la mañana, la tarde y la noche para mantener firme la medida de fuerza permanecen en Hipólito Yrigoyen, cortando el tránsito entre la avenida Luro y San Martín las 24 horas.

"Hoy habría una posibilidad que nos atiendan", dijo en diálogo con 0223 el referente de la agrupación, Nahuel Mattos. Aparentemente podrían tener una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz.

De no ocurrir eso y no existir ningún tipo de avance, desde el Frente Milagros Salas no descartan intensificar los reclamos y realizar algún tipo de corte de ruta, como se hizo el día sábado en la Autovía 2, al iniciarse el fin de semana largo.

"En el caso de no tener respuestas hoy, vamos a tratar de hablar el miércoles con la gobernadora", contó Mattos. Ese día María Eugenia Vidal estará en Mar del Plata en el marco de una reunión clave para la temporada de verano y en la inauguración de un nuevo Coloquio de Idea.

Los pedidos de esta agrupación en particular son trabajo genuino, revelamientos a los merenderos, y techos y colchones para quienes fueron afectados por los ultimas temporales. "Desde abril de este año no recibimos nada", sostuvo el referente y explicó que cerca de 70 familias sufren inundaciones cada vez que llueve porque se filtra agua por los techos.