Buscan destrabar el conflicto con el personal del Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, señaló que "está a punto de solucionarse” el conflicto con los trabajadores del HCD que provocó la suspensión de las últimas dos sesiones del cuerpo legislativo.

"Dialogamos, como corresponde, y entendieron que nosotros tenemos autonomía. El Concejo Deliberante se organiza de manera distinta al resto de la municipalidad, por lo que se va a respetar el decreto", dijo el concejal de la Agrupación Atlántica.

Y añadió que "el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, tiene buenas intenciones pero no comprende algunas cuestiones que hacen a Mar del Plata. Muchas veces me enojo con él, pero es por cuestiones puntuales".

En declaraciones a Radio Brisas, Sáenz Saralegui remarcó que "hay que entender que conseguir dinero no es no pagar lo que corresponde. A veces no comprende algunos planteos que hacemos desde distintos sectores y esto hace que se generen grandes conflictos. Tiene que respetar los distintos poderes para evitar este tipo de situaciones".

Por su parte, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana pidió una reunión con el presidente del Concejo Deliberante, Guilllermo Sáenz Saralegui, para manifestar su preocupación por la paralización del Cuerpo Deliberativo debido al conflicto desatado entre los trabajadores y el Departamento Ejecutivo.

En este marco, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, manifestó que “es necesario que el Concejo Deliberante vuelva a sesionar”, pero aclaró que “es imprescindible que el Ejecutivo respete las decisiones y pague como corresponde a los trabajadores municipales”.

“Se debe resolver esta crisis política para que el Concejo funcione con normalidad”, completó el edil, quien remarcó: “El conflicto se dio debido a la decisión del secretario de Hacienda Hernán Mourelle de no pagar los reencasillamientos del personal del HCD”.