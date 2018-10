Entretelones de la reunión para lograr que Mar del Plata tenga una temporada exitosa

Al igual que el año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal citó a todos los actores vinculados al turismo a una reunión en el Hotel Provincial para planificar la segunda edición del programa Mar del Plata te hace Feliz.

“Es un trabajo para los próximos diez años”, lanzó la mandataria provincial el 13 de noviembre del año pasado cuando anunció el programa desde el Torreón del Monje. Un año después, Vidal busca redoblar la apuesta y lograr que esta temporada sea mejor que la anterior.

El gobierno provincial volverá a apuntar los cañones hacia Mar del Plata. Se trata de la ciudad estrella de la Costa Atlántica: es la más grande, donde se desarrollan los principales shows y espectáculos y la que ofrece mayor variedad para los turistas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió la temporada anterior, este verano también se incorporarán a los programas promocionales otras localidades de la costa.

Todos los operadores del sector coinciden en que la disparada del dólar beneficiará al turismo interno. Sin embargo, los especialistas también admiten dos cuestiones a tener en cuenta: que las familias tienen cada vez menos margen de dinero para destinarlo a las vacaciones y que si los empresarios del turismo quieren sacar provecho desmesurado no habrá devaluación que ayude.

Por eso, Vidal puso énfasis en una cuestión central: “Tenemos que tener precios razonables”, les pidió a los empresarios. De lo contrario, deslizó, no habrá promociones ni descuentos que permitan tener una temporada exitosa.

“Tenemos que aumentar pero con mesura, porque tenemos que conseguir que venga mucha gente, pero fundamentalmente que quiera volver la temporada que sigue”, coincidió el presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Ángel Donsini, uno de los que participó de la reunión, tras la consulta de 0223.

El consenso, en definitiva, fue el de aumentar los precios lo justo y necesario para que los empresarios ganen, pero sin buscar “salvarse” en una temporada que se presume será exitosa. Habrá que ver si esa premisa de autoridades y cámaras empresariales luego se refleja en la práctica, una vez que el verano esté en marcha.

Vidal aprovechó el encuentro para sentar en la mesa al diputado nacional y aspirante a la Intendente, Guillermo Montenegro. De hecho, se retiraron juntos del Hotel Provincial. Sumar al exministro de Seguridad porteño a todas las reuniones o actos que realiza en Mar del Plata es su modo de mostrar su disconformidad con la gestión de Carlos Arroyo, más allá de que hubo algunos gestos de acercamiento en los últimos tiempos.

Fabián Perechodnik, secretario general de la Gobernación, volvió a ser el elegido por Vidal para llevar adelante las reuniones y coordinar las acciones. Fue este miércoles el encargado de trazar un balance del primer encuentro formal.

El funcionario confirmó, por caso, que la provincia tendrá dos playas públicas gratuitas y equipadas con servicios de calidad en Mar del Plata. Además, dijo, serán accesibles para personas con discapacidad. Para evitar las criticas de intendentes y dirigentes de otros distritos la experiencia de Mar del Plata se repetirá en una playa de Mar de Ajó y otra de Necochea.

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, otro de los participantes de la reunión, también ratificó la continuidad de los descuentos con esa tarjeta. Aunque en este punto no abundaron los detalles, se especula con que se repetirán días en los que será más barato ir a comer o sacar entradas para cines o teatros.

Dos propuestas, según pudo saber 0223, se arrojaron al aire con la idea de implementarlas: descuentos en combustible de YPF y que se apliquen seis cuotas sin interés en las compras de servicios turísticos. “Sería muy importante si se consigue”, confió un empresario que formó parte de la reunión.

Perechodnik, además, comentó que hay conversaciones con las autoridades de los bancos Ciudad y Nación para que repliquen los descuentos que implementará la banca bonaerense.

Los empresarios aseguraron que la promoción es indispensable para lograr que Mar del Plata viva una temporada mejor que la anterior. Y aprovecharon para meter en la discusión el Fondo de Promoción Turística. “Teníamos esperanzas de que con esta gestión cambiara algo, pero no. Este año entró algo de dinero pero no el que corresponde”, confesó uno de los participantes del encuentro. Gabriela Magnoler, presidenta del Ente de Turismo, ya escuchó ese reclamo en más de una oportunidad. Pero lo concreto es que el dinero que se recauda por esa tasa no se destina a la promoción turística.