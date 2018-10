Aldosivi a Mendoza, nuevamente sin Pisano

Aldosivi, de no surgir inconvenientes, tiene confirmado el once titular para visitar a Godoy Cruz de Mendoza, el próximo sábado desde las 13.15, por la novena fecha de la Superliga del fútbol argentino. El árbitro será Ariel Penel.

La historia de Matías Pisano parece no tener fin. El talentoso mediocampista ofensivo -autor de 3 goles en el torneo- volverá a quedar afuera del equipo por cuarto partido consecutivo. Aquella medicación con corticoides para tratar una gastroenteritis le trajo más problemas de lo esperado. Esa sustancia no está permitida y el jugador no pasaría un hipotético control antidóping. Pero el nuevo cuerpo médico que contrató el club -tras la salida del anterior- recomendó que todavía Pisano no regrese, ya que podrían quedar rastros del medicamento.

De este modo, Facundo Castillón continuará en el ataque. Y el exIndependiente podrá regresar ante River Plate, el sábado siguiente en el estadio Monumental.

Gustavo Álvarez realizará dos cambios, uno obligado: Leandro Sapetti reemplazará al expulsado Lucas Villalba en el lateral izquierdo. Mientras que Denis Stracqualursi -recuperado de una dolencia muscular- volverá a la titularidad por Fernando Telechea.

Aldosivi formaría, entonces, con: Luciano Pocrnjic; Emmanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Sapetti; Nahuel Yeri, Fernando Godoy e Iván Colman; Castillón, Stracqualursi y Cristian Chávez.

El plantel viajará a Mendoza en avión el viernes, y trabajará en un predio deportivo para ultimar detalles.