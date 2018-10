“Si no cambian no hagan otro Coloquio el año que viene”

El presidente de la Fundación Dinero y Conciencia en Latinoamérica, Joan Antoni Melé, sostuvo que “las empresas más importantes de Argentina se sostienen de una economía equivocada, sobre la mentira de que si cada uno busca el beneficio personal el mercado va a equilibrar, pero el mercado no equilibra, y el 1% acumula más riqueza que el 99% restante”, durante la segunda jornada del 54° Coloquio de Idea "Cambio cultural: soy yo y es ahora".

“Contágiense de entusiasmo. Tengan coraje, salgan del miedo, y tengan compromiso con la vida. Cuando esto lo hacemos se empieza a contagiar a los demás. Estoy convencido de que quien puede cambiar el mundo son los empresarios, pero deben conectar con lo más elevado”, aseguró Melé en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

El especialista puso el foco en la educación, explicó que “los políticos corruptos que están saliendo, banqueros, empresarios y ciudadanos corruptos, no hace tantos años eran unos pequeños encantadores”, y se preguntó: “¿Cómo estamos educando a la juventud para que una sociedad acabe corrupta?”.

“Cuadernos, mafias, y lo que no se cuenta”, enumeró el español refiriéndose a la causa de los cuadernos de la corrupción argentina. “Se habla de educación, pero en Europa hay un virus del informe PISA que ha llegado por aquí. La gente que ha hundido España no iba mal en matemática, eran todos profesionales con masters del MIT y Harvard”, recalcó. Y alertó: “Cuidado con Harvard ahí se hacen muchas ‘harvaridades’”.

“En el Fausto, Goethe escribió: Dos almas viven en mi pecho, una quiere separarse de la otra, una se aferra al mundo con órganos tenaces, pero la otra se eleva violenta del polvo”, citó Melé. “El ser humano es dual, en este tiempo entre el nacimiento y la muerte podemos decidir cómo queremos vivir y qué queremos dejar en el mundo. Ganarse la vida no es el saldo de la cuenta corriente, la vida es darle sentido. De esto nunca hablamos y menos en el mundo de los negocios”, reflexionó.

Con respecto a la consigna del 54° Coloquio de Idea, el conferencista instó a los empresarios a que el cambio “no quede en un slogan”, “si no cambian no hagan otro congreso el año que viene”, disparó.

“Hay mucha inteligencia, pero no está cambiando el mundo. Hay empresas que dicen que tienen un manual de ética, pero no es un manual lo que se necesita, yo no me porto bien porque una ley me obliga, la ley la tengo adentro, quiero ser libre y hacer algo porque creo que está bien y son mis valores”, destacó Melé.

Aseveró que “el problema es común del mundo entero”. “No nos falta tecnología ni recursos, hemos perdido la esencia humana y los valores. Me parece bien globalizar la economía, pero si simultáneamente globalizamos la conciencia”, agregó.

“Cuando compro algo quiero saber quién lo hace en qué lugar y en qué condiciones, si respeta el medioambiente y las personas. Decir barato es una mentira, nada lo es, alguien lo va a pagar caro por mí. Me tengo que interesar en el otro, es un tema de una economía consciente”, ejemplificó.

“Las empresas tienen que ser transparentes y esperemos que las nuevas tecnologías faciliten esto. Ese es el reto, el cambio ‘soy yo y ahora’ porque quiero darle sentido a mi vida y a mi empresa, y quiero que sea un objeto de transformación del mundo”, afirmó en relación al lema del Coloquio.

“Hay que hacer una vacuna de conciencia, los invito a que cada día por la mañana cuando se levantan dediquen un tiempo a meditar y trabajo espiritual, descubran quienes son. Y verán que empieza a salir un potencial nuevo”, concluyó.

En el comienzo, el CEO del Banco Supervielle e integrante del Comité Coloquio, Nerio Peitiado, y la directora de Idea y gerente principal de Banca Comercial de Santander Río, Silvia Tenazinha, presentaron a Melé.

Peitiado explicó: “Vivimos momentos de incomodidad por los recientes episodios de corrupción que involucraron a algunos dirigentes empresarios y hacen que una parte significativa de la sociedad ponga la mirada sobre nosotros. No somos todos iguales, pero formamos parte de un cuerpo que necesita sanar. Tenemos el incentivo de estar a la altura de lo que el país necesita”.

Recordó que “desde hace unos años el Coloquio de Idea hacía hincapié en la necesidad de una transformación. Hablábamos de que tenía que empezar por nosotros. El país requiere un perfil de empresario distinto, no hablamos de un cambio voluntarista de corto plazo, necesitamos un cambio sustentable y verdadero”.

“Debemos gestionar mejor nuestras empresas, buscando en economías abiertas oportunidades de negocios. Vivimos en un país donde 30% de nuestros compatriotas pasan hambre y nuestra respuesta tiene que ser una adecuada contribución de nuestras obligaciones fundamentalmente impositivas. La sociedad requiere que paguemos esos impuestos”, pidió Peitiado, al tiempo que deseo que “todos formemos parte de una generación empresaria que cambie estas reglas y vayamos hacia una ética más sustentable”.