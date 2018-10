Leo Chistoli y Oscar Paz en la Semana del Humor

El miércoles se realizó la inauguración oficial y se puso en marcha la Semana del Humor en Mar del Plata, que se extenderá hasta el domingo 21 y reunirá una gran cantidad de espectáculos en diferentes salas de nuestra ciudad. En una de ellas, el mítico Teatro Corrientes, el sábado a las 18 se presentarán Leo Chistoli y Oscar Paz, para hacer reir con una catarata de chistes.

El arranque ha sido a todo ritmo, pero queda mucho más. El sábado en el Teatro Corrientes, estará el humorista Leo Chistoli para continuar con "esta locura de hacer reir" que comenzó en 2011 y, a partir de ahí, no ha parado de hacer lo que más le gusta. "Empecé en peñas y fiestas privadas, hasta que en 2013 conocí a Jorge Zanier que invitó a su programa "Tiempo Libre" en Canal 8 donde tuve varias presentaciones y, obviamente, esa fue una gran oportunidad", explicó el marplatense.

Pero la mano más grande, llegó ni más ni menos que de su ídolo. Con la humildad de los grandes, conociendo el terreno como nadie, Sergio Gonal se ofreció para lo que necesitara. "Me dijo 'si necesitás una mano, contá conmigo'", recuerda Chistoli. Y no fue de compromiso ni para quedar bien, porque cumplió lo prometido y "me abrió esas puertas infinitas de Ideas del Sur para que participara del programa Tu Mejor Sábado que conducían Diego Pérez y Zaira Nara, gané el concurso del Show del Chiste y tuve varias participaciones más en ese programa, así que estoy eternamente agradecido a Sergio, que para mí es el mejor de todos".

Además de probarse en los medios grandes, tuvo la oportunidad de conocer grandes humoristas y, uno de ellos, Oscar Paz, lo estará acompañando el sábado en el Teatro Corrientes. "Tiene una larga trayectoria, actualmente trabaja en Crónica TV, en América, en Radio Rivadavia y en varios programas más, la verdad que es un placer poder compartir escenario con él", lo presenta el marplatense.

Chistoli tampoco quiso dejar de agradecer a Ramiro Bal, el imitador de la ciudad que lo ayudó y le avisó que estaba abierta la inscripción para la Semana del Humor. Ahora, llegó la hora de presentarse. La cita es el sábado a las 18 en el Teatro Corrientes, para vivir diferentes situaciones propias y ajenas, en una ola de chistes desopilantes, con una entrada a valor popular de $100.