Destacan la labor del Same: atiende 8 emergencias por día

Desde su creación y puesta en marcha en Mar del Plata, el Same fue creciendo y hoy atiende ocho emergencias por día. En ese marco, anunciaron que en diez días la base operativa del sistema será el Centro de Operaciones y Monitoreo.

“Siento orgullo por este equipo de trabajo y eso se refleja en la auditoría que ha realizado Same provincia. Quiero agradecerles por el trabajo que realizan a diario con el objetivo de estar cerca de quienes lo necesitan. Hoy nuestra ciudad cuenta con 8 ambulancias y un sistema de emergencias de primer nivel que antes no existía y hoy es una realidad. El Same atiende por día un promedio de 8 emergencias en vía pública garantizando la cobertura en la ciudad y con equipamiento y profesionales de primer nivel”, dijo el secretario de Salud Gustavo Blanco.

Blanco indicó que debatieron acerca de los objetivos a corto plazo “para seguir mejorando”.

“A su vez a partir del 29 de octubre el 107 va a pasar pura y exclusivamente al manejo del municipio con base en el COM. Por ello mantuvimos reuniones de trabajo con los radio operadores, con enfermeros, choferes y médicos para trabajar en lineamientos de acción”, detalló el funcionario municipal.