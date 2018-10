Tiene 12 años y está desaparecida desde el miércoles cuando salió de la escuela

Yenifer Averanga Díaz tiene 12 años y desde el martes pasado que se encuentra desaparecida.

Ese día, cerca de las 17.30 cuando salió de la Escuela Secundaria Nº50 a la que asiste en el barrio La Gloria de la Peregrina, fue vista por última vez.

"Yo me quedé haciendo unas compras pero la vi subir al colectivo y cuando llegué a la casa no estaba", contó Rocío, la madre de la menor. Ambas viven aproximadamente a 2,5 kilómetros del establecimiento educativo.

Hasta el momento, según contó la mujer en diálogo con 0223, la nena no se ha comunicado con su familia. No cuenta no celular personal ni redes sociales.

Para aportar algún dato sobre su paradero, comunicarse al 2235438883, al 2235050107 o al 911. Yenifer vestía jean azul con rayas al costado de color rojo y blanco y un buzo rosado al momento de desaparecer.