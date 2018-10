En Mendoza, Aldosivi visita a Godoy Cruz para seguir sorprendiendo

Con la intención de continuar siendo protagonista de la Superliga, Aldosivi visitará este sábado desde las 13.15 a Godoy Cruz de Mendoza, por la novena fecha que ya comenzó con tres partidos. El encuentro se jugará en el estadio "Malvinas Argentinas" de la capital cuyana, y será televisado por TNT Sports.

Nuevamente en un horario poco habitual, como sucedió hace dos semanas ante San Martín de Tucumán en el Minella, el elenco de Gustavo Álvarez intentará sumar ante un rival que llega con tres derrotas consecutivas pero que es sólido como local.

Aldosivi marcha quinto en la tabla, con 15 puntos, a 5 del líder Racing Club de Avellaneda en un certamen donde ganó 5 partidos y cayó en los 3 restantes.

Dos serán los cambios en el "Tiburón" en relación al 2 a 0 ante los tucumanos: Leandro Sapetti reemplazará al expulsado Lucas Villalba en el lateral izquierdo. Mientras que Denis Stracqualursi -recuperado de una dolencia muscular- volverá a la titularidad por Fernando Telechea, que no integró la delegación.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-19-16-19-0-video-el-saludo-de-los-jugadores-de-aldosivi-por-el-dia-de-la-madre

En tanto, Facundo Castillón seguirá en el ataque, ante la nueva ausencia de Matías Pisano. El exIndependiente volverá a quedar afuera del equipo por cuarto partido consecutivo. Aquella medicación con corticoides para tratar una gastroenteritis le trajo más problemas de lo esperado. Esa sustancia no está permitida y el jugador no pasaría un hipotético control antidóping. Pero el nuevo cuerpo médico que contrató el club -tras la salida del anterior- recomendó que todavía Pisano no regrese, ya que podrían quedar rastros del medicamento. El jugador podrá volver el sábado siguiente en la visita a River Plate en el Monumental.

Godoy Cruz acumula 3 caídas consecutivas (1-3 ante Colón, y sendos 0-1 ante Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata). Sin embargo, ganó los tres partidos jugados en Mendoza. El entrenador Diego Dabove se inclinó por el equipo que probó casi toda la semana, con el regreso de Fabián Henríquez en lugar de Diego Sosa.

Formaciones:

Godoy Cruz: 1-Roberto Ramírez; 26-Agustín Verdugo, 5-Diego Viera, 6-Tomás Cardona y 21-Fabrizio Angileri; 19-Fabián Henríquez, 10-Jalil Elías y 39-Valentín Burgoa; 8-Ángel González, 18-Santiago García y 11-Victorio Ramis. DT: Diego Dabove.

Banco de suplentes: 12-Andrés Mehring,2-Joaquín Varela, 4-Agustín Aleo, 9-Gabriel Ávalos, 16-Agustín Manzur, 20-Diego Sosa, 33-Ezequiel Bullade.

Aldosivi: 1-Luciano Pocrnjic; 21-Emmanuel Iñiguez, 32-Emiliano Amor, 6-Leonel Galeano y 26-Leandro Sapetti; 25-Nahuel Yeri, 15-Fernando Godoy e 28-Iván Colman; 19-Facundo Castillón, 22-Denis Stracqualursi y 11-Cristian Chávez. DT: Gustavo Alvarez.

Banco de suplentes: 35- Fabián Assmann, 16-Leonardo Sánchez, 4-Ismael Quilez, 8-Juan Galeano, 5-Dardo Miloc, 29-Federico Gino, 18-Javier Iritier y 36-Emiliano Ozuna.

Hora: 13.15.

Arbitro: Ariel Penel.

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

TV: TNT Sports.