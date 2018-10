Alvarado pone en juego el invicto en Viedma

No hay partido fácil en esta categoría y mucho menos cuando es lejos de casa. Que Alvarado haya ganado en sus tres excursiones, no es algo que sea normal, sino que muestra a las claras un comienzo inmejorable del equipo de Mauricio Giganti y una cosecha de puntos superior, incluso, a lo esperado. Por eso, el choque de este domingo a las 16 en Viedma ante Sol de Mayo, es una nueva parada brava para el "torito" que quiere mantener el invicto y sacar cada vez más diferencia en la cima de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Una vez más tuvo que soportar un viaje largo el conjunto marplatense, pero con la tranquilidad de saber que pase lo que pase en Viedma terminará la primera fase en lo más alto de la tabla. Sin embargo, no se conforma con eso, quiere otro triunfo que lo acerque aún más a la clasificación anticipada a uno de los octogonales de la segunda fase. Tras una semana larga, el cuerpo técnico pudo equilibrar esfuerzos, le dio descanso a los jugadores que llegaban con alguna fatiga y sobre el cierre de la misma los tuvo a todos a disposición para empezar a diagramar el equipo.

Si bien no confirmó los once, Giganti no se ha quedado sólo en los triunfos, no apostó a un equipo de memoria y en todos los partidos realizó al menos un cambio pensando también en el rival de enfrente. Por eso, no sería extraño que vuelva a tocar algo en Viedma y tanto Julián Bonetto como Brian Visser tienen posibilidades de meterse entre los titulares por Nicolás Trecco, que ha jugado en Mar del Plata pero siempre le tocó esperar fuera de casa.

Por el lado del dueño de casa, el entrenador Adán Valdebenito (que además es el presidente del club), quedó muy conforme, y no es para menos, con la victoria de su equipo ante Villa Mitre en Bahía Blanca, terminó con el invicto del equipo "tricolor" y se metió en zona de clasificación. Entonces, repetiría los mismos once para tratar de hacer lo mismo con el "torito".