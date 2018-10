Scioli enfrentará su primer juicio oral por contrataciones irregulares durante su gestión

Tras un pedido del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, enfrentará su primer juicio oral. Es en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades durante su gestión.

La investigación comenzó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2016 por lavado de dinero, sin embargo los delitos por los cuales el fiscal decidió acusar al ex mandatario provincia son negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Será la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, quien deba ahora evaluar y definir si envía o no a juicio a Scioli y a otros 38 procesados que se encuentran en el expediente. El fiscal solicitó que también vaya a juicio el ex jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez, el ex subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone; el ex director de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella; el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y el empresario Ricardo Estanislao Miller.

A Scioli se lo acusa de haber adjudicado de manera irregular al empresario Miller 9 obras públicas para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) por una suma de $ 117 millones. Al parecer fue Miller, con quien tenía una relación personal y comercial, quien luego le compró un terreno en Villa "La Ñata", donde actualmente vive Scioli.

En el pedido que Garganta escribe, considera que el exgobernador recibía "dádivas" de parte del empresario.

Además, la Justicia determinó que otras de las empresas convocadas para los concursos no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro.