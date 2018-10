El invicto de Alvarado se quedó en Viedma

Un día se iba a terminar la racha. No era normal que Alvarado haya ganado en sus tres salidas de Mar del Plata, pero tenía la ilusión de extenderla, consolidarse en la cima de la Zona 1 del Torneo Federal A y acercarse a la clasificación con bastante anticipación. Sin embargo, chocó con un Sol de Mayo efectivo, que tomó ventaja en la primera que tuvo, después le formó un embudo que no supo vulnerar y antes del cierre lo liquidó para el 2 a 0 que deja sin invicto a los de Mauricio Giganti, pero de todas formas como líder absoluto en el cierre de la primera rueda.

La primera parte no fue muy diferente a lo que habían sido las anteriores presentaciones de Alvarado fuera de casa. Lo que cambió, fue el resultado. Porque el "torito" salió con algún recambio, pero con la misma idea de siempre, a tomar el protagonismo, sorprender al local y jugar en campo rival. Sin situaciones de gol, logró complicar a Sol de Mayo en el arranque. Pero una pelota parada cambió la ecuación y lo que podía ser una intranquilidad para el dueño de casa, se transformó en el 1 a 0 que le permitió manejar las acciones en esa etapa inicial. Primera llegada al área de Degrá, un córner que conectó Diego Galván, Mantia que no pudo despejar sobre la línea y la ventaja para los de Baldevenito que se encontraban con lo que mejor le sentaba.

Al igual que en Bahía Blanca, Sol de Mayo aprovechó una pelota parada para tomar la delantera en el marcador y jugar con eso. Como le pasó en Río Negro ante Roca, el "torito" tuvo que salir a revertir demasiado rápido un resultado y no tuvo un empate enseguida para reacomodar las cosas. Al contrario, después del 0-1 le costó volver al partido y casi mete el segundo el local con un desborde de Galván que alcanzó a cortar Ponce. Pero de a poco, se acomodó y tomó nuevamente la iniciativa y empezó a manejar la pelota a través de Canuhé, profundizaba por las bandas con Bonetto y Depetris y sólo le faltaba encontrar el pase para Emiliano López. Los dos extremos se juntaron cerca de los 20', el exDefensores de Belgrano asistió a "Roli", pero su remate cruzado fue bien resuelto por Leonardo Torres. Enseguida, un centro que despejó el arquero con los puños le quedó a Matías Caro que buscó sorprender por arriba y el "uno" retrocedió para ahogar el empate. La más clara, estuvo en la cabeza del goleador, que recibió un centro y cuando metió el frentazo se interpuso Malacarne en el camino para poner el cuerpo y mandar al córner.

La idea de Alvarado era salir con todo al complemento, pero le costaron los primeros minutos y Sol de Mayo inquietó con Galván y un cabezazo de Ponce que se perdió arriba. Disconforme, Giganti metió mano rápidamente, sacó a Stefanatto y Bonetto y mandó a la cancha a Gaspar Gentile y Nicolás Trecco, para volver al 4-2-3-1, con mucha vocación ofensiva y Caro como único volante de recuperación. En la primera que tocó el exTemperley, ganó por afuera y metió un buscapié que desconectó el arquero Torres. De todas maneras, los minutos corrían y el equipo marplatense no encontraba claridad ni profundidad para lastimar y acercarse al empate.

Para la recta final, Brian Visser reemplazó a Depetris para ver si la frescura del exRivadavia le daba buenos dividendos en ataque. La sensación era que el local estaba cómodo con el desarrollo, enfriaba el juego, dejaba correr los minutos y, cuando podía, se animaba para ir por el segundo. Alvarado quería pero no podía, no tenía espacios, no lograba llegar peligro al arco de un Torres que casi no tuvo participación en el complemento. Y a los 37', una pelota a espaldas de Ponce, Reyes le ganó, el balcarceño lo tocó y Fernando Marcos no dudó y sancionó el penal que Diego Galván canjeó por gol y empezó a definir la historia. Las esperanzas se fueron diluyendo, mucho más cuando Mendoza se perdió el descuento con un cabezazo que se fue cerca y le podía dar un envión en el final.

Se terminó el invicto y la racha victoriosa fuera de casa. Es un resultado que no cambia nada, no modifica un arranque inmejorable para los de Giganti, que cerraron la primera rueda de la fase inicial como punteros absolutos, con 19 puntos sobre 24 posibles, y con la tranquilidad de haber sorteado la mayoría de los viajes largos, para encarar la segunda rueda con un buen colchón de puntos y tratando de clasificar lo antes posible a uno de los octogonales de la segunda fase.