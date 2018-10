Condenaron a empleados de un lavadero que golpearon al dueño que les pidió trabajar más rápido

Dos jóvenes de 23 y 24 años que hace cinco años golpearon al dueño del lavadero de autos en el que trabajaban porque les había pedido que ”no hicieran pavadas” fueron condenados a cinco meses de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de lesiones leves. Una de las singularidades de la causa que se resolvió en la Justicia Correccional es que la víctima de los hechos cerró el comercio tras los incidentes e instó la acción penal dieciocho meses después.

Alexis Ignacio Flamenco y Leandro Emanuel Iñigo deberán cumplir durante dos años una serie de conductas dispuestas por la Jueza Jorgelina Caamadro: los jóvenes deberán constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados durante dos años.

Con el patrocinio del abogado Mariano Ayesa la víctima del hecho tardó un año y medio en instar la acción penal contra los dos empleados que le provocaron una serie de heridas que fueron constatadas horas después del ataque por los médicos. El hombre de 66 años sufrió una contusión en el ojo, hematomas en la nariz, la pérdida de una pieza dental, traumas en un hombro y en las piernas producto del ataque de los imputados.

Más allá de la versión exculpatoria que brindó uno de ellos se dio por probado que el 15 de octubre de 2013 el denunciante le pidió en el lavadero ubicado en Fortunato de la Plaza al 6200 a los jóvenes que se apuraran en limpiar el auto de un cliente y se originó un intercambio de palabras que terminó en un forcejeo y ataque a golpes. “Uno me revoléo el rociador y otro me atacó por la espalda y me tiró al piso”, dijo el comerciante en su declaración.

La víctima concurrió en reiteradas oportunidades a la Oficina de Mediación y no llegó a ningún acuerdo por lo que sostuvo que esperaba obtener una sentencia y la eventual posibilidad de una justa compensación económica por el daño sufrido.

Tras las presentaciones del fiscal Paulo Cubas y las defensoras oficiales, la Jueza descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoró como agravantes la diferencia de edad entre víctima e imputados y la extensión del daño causado ya que cerró el negocio tras el ataque.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 la magistrada mantuvo la excarcelación de Flamenco e Iñigo y los condenó a cinco meses de ejecución condicional como coautores penalmente responsables del delito de lesiones leves.