Internos de la cárcel de Batán fabrican tuberías para fibra óptica, riego y electricidad para todo el país

Privados de libertad de la Unidad 15 de Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, realizan tareas laborales en la fábrica Tuberías Mar del Plata de Gouua S.A que funciona en el penal y producen tuberías de polietileno para infraestructura de fibra óptica, riego y electricidad para el mercado local y nacional.

En cuatro turnos de seis horas cada uno, de lunes a viernes completo y sábado hasta el mediodía, 17 detenidos de régimen semiabierto aprenden un oficio con salida laboral. “El objetivo es enseñar la actividad para salir al mercado laboral” afirmó el presidente de la empresa, Julio Lotártaro, quien explicó que “aprenden el oficio de extrusor, que es complejo, exige capacitación, y que se aprende trabajando en la fábrica”.

Entre las tareas que realizan los internos, se encuentra el manejo de la extrusora, máquina donde el plástico se derrite, se filtra y se vuelve a endurecer para tubería; exige manejo de temperatura, velocidad y presión de vacío. Además realizan bobinado de manguera, filtrado de material, clasificación, control de calidad, carga y descarga.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, sostuvo que “la responsabilidad que tenemos como Estado es ofrecer capacitación y cursos para que las personas detenidas tengan la alternativa de poder dedicar su vida honestamente, dejando atrás el error o paso en falso que pudieron haber tenido. Nuestra responsabilidad es que al obtener la libertad tengan un oficio o una profesión, eso es lo que nos inculca nuestra gobernadora María Eugenia Vidal”.

Los internos producen unos 50.000 kilos de plástico por mes. El 70 por ciento de la producción se destina a infraestructura, se realiza caño tritubo para la conducción de fibra óptica para internet para empresas de telefonía y comunicaciones para todo el país, que son aproximadamente unos 40 kilómetros de tritubo por mes; en tanto, el 30 por ciento restante se destina a sistema de riego, de modalidad estacional - de octubre a febrero -, con venta de manguera de riego especialmente para el cordón frutihortícola de la zona y del país y cables para electricidad en general en la región marplatense.

Cabe destacar que esta actividad fue declarada de interés municipal valorando el reciclado y la reinserción de los privados de libertad.

“La rutina de trabajo es lo que más le cambia la cabeza al interno. Tenemos menos de un 10 por ciento de reincidencia en la fábrica, hemos hecho un seguimiento y la mayoría se desempeña en alguna actividad afuera”, dijo Lotártaro.

Julio César Marín tiene 48 años y es un ex interno que trabaja en el penal. Desde la empresa decidieron mantenerlo como empleado una vez que recuperó la libertad el año pasado, y hoy es un ejemplo para el resto de los internos.

“Cuando recuperé la libertad tuve la suerte de que la empresa me diera la oportunidad de seguir trabajando porque yo ya venía trabajando hacía casi dos años como interno, así que ya hace más de un año que estoy como encargado civil en la fábrica”.

“Ahora estoy haciendo un curso de electricidad industrial. Es una mini carrera. Tengo la suerte de que la empresa me permite capacitarme y me viene bien. Si bien tengo mucho conocimiento práctico me faltaba ese respaldo teórico”, comentó Marín.

En cuanto a la relación con sus compañeros de trabajo, señaló que: “Me toman como ejemplo, siguen mucho mi referencia de alguna manera. Hablo mucho con ellos. Acá en la fábrica adoptan la cultura del trabajo, la orden piramidal, hacemos ver que lo mismo que van a encontrar acá van a encontrar en una fábrica en la calle, cumplir un horario, desde limpiar hasta manejar una máquina. Son todos empleados, compañeros de trabajo y ven que se puede progresar sin delinquir”.