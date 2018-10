Ola de robos en barrio Autódromo: “No sabemos qué más hacer”

Los vecinos del barrio Autódromo ya no saben qué hacer. Todos los días al menos una casa del barrio sufre un robo. Los hechos ocurren cuando la gente sale a trabajar o a hacer un mandado. “No sabemos qué más hacer”, se quejaron en diálogo con 0223.

El lunes por la tarde se reunieron en la esquina de Vertiz y 244. Cerca de 20 vecinos, con carteles en los que reclamaban más seguridad, se unieron. Pero no fue ninguna autoridad.

Evelin, una de las vecinas, aseguró que desde la mañana hasta la noche se repiten los hechos. “El otro día una vecina fue a llevar a su hijo al jardín y cuando volvió le habían entrado a la casa”, contó la mujer.

Asegura que los delincuentes son conocidos en el barrio y pese a que aportaron datos a la policía la situación sigue igual. Si bien Evelin reconoce que nunca fue un barrio seguro, sostuvo que desde hace 15 días lo están “volviendo locos”.

“Te vas cinco minutos y te roban la garrafa o cualquier elemento de valor. Y para nosotros es muy difícil reponer esas cosas”, dijo.

Horas después de la nota con 0223, Evelin se volvió a contactar con la redacción para contar que este martes habían asaltado a una vecina.

Mario hace más de veinte años que vive en el barrio, desde que no había prácticamente casas. “Vamos a la policía y nos dicen que tienen un solo móvil y que no pueden hacer más”, señaló y recordó que esas respuestas no les alcanzan: “El otro día se llevaron 20 bolsas de cemento de la esquina. Nosotros tenemos que salir a laburar, no nos podemos quedar todo el día adentro para que no nos roben”, señaló.